Газпромбанк хочет взыскать с "Мечела" не менее 11,9 млрд рублей

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Газпромбанк подал в Арбитражный суд Москвы два иска к ПАО "Мечел", один из них - на сумму более 11,9 млрд рублей, следует из картотеки дел.

Иски поступили в суд 3 апреля. Вторым ответчиком по ним выступает ООО "УК Мечел-Сталь", управляющая компания металлургического дивизиона группы. Размер требований по второму иску не уточняется.

"У "Мечела" нет просроченной задолженности перед Газпромбанком, более того, компания погашает свои обязательства по всем реструктурированным кредитам с опережением графика, поэтому обращение Газпромбанка в суд стало неожиданностью для компании", - сказала "Интерфаксу" директор управления по коммуникациям группы Екатерина Видеман.

"Исковые заявления компанией еще не получены, в связи с чем можем только предположить, что речь идет об обязательствах перед иностранными кредиторами по кредитам под гарантии экспортных агентств, которые все еще остаются нереструктурированными (ЕСА-кредиты - ИФ). Нам известно, что финансирование одного из траншей данного кредита было предоставлено Газпромбанком иностранному банку, который и является кредитором "Мечела". При этом от данного иностранного банка компания не получала требований о принудительном взыскании в судебном порядке", - отметила она.

"Интерфакс" обратился за комментариями в Газпромбанк.

ГПБ - один из основных кредиторов "Мечела" наряду с ВТБ. Весной 2020 года "Мечел" договорился о реструктуризации долга перед этими банками (это почти 90% задолженности компании). Срок погашения был продлен на 7 лет - до марта 2027 года с возможностью дополнительного продления на 3 года. Grace-периода реструктуризация не предполагает.

Срок погашения долга "Мечела" перед ECA-кредиторами истек в январе 2021 года, компания не смогла договориться о его реструктуризации. Размер не реструктурированного долга перед ECA-кредиторами, по последним данным, составляет $420 млн.

Чистый долг группы "Мечел" без пеней и штрафов на 31 декабря 2021 года составлял 275 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA - 2,3х. Отчетность за 2022 год компания не раскрывала.