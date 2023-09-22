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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Биржевые цены на Аи-95 снизились на 21,27%, на Аи-92 - на 19,86% за неделю

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 21,27% - до 59153 рублей за тонну, на Регуляр-92 - на 19,86%, до 56379 рубей за тонну, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

18.09.2023 19.09.2023 % к пр. д. 20.09.2023 % к пр. д. 21.09.2023 % к пр. д. 22.09.2023 % к пр. д. % - птн. к пнд.
Премиум-95 75131 72994 -2,84 69891 -4,25 67011 -4,12 59153 -11,73 -21,27
Регуляр-92 70353 68648 -2,42 66083 -3,74 62652 -5,19 56379 -10,01 -19,86
ДТ-летнее 74525 74779 0,34 73567 -1,62 72290 -1,74 61368 -15,11 -17,65
Мазут топочный 39116 39924 2,07 40170 0,62 39685 -1,21 39392 -0,74 0,71
Авиатопливо 68924 78689 14,17 70348 -10,6 81866 16,37 70379 -14,03 2,11
СУГ 25681 25384 -1,16 23727 -6,53 22874 -3,6 21308 -6,85 -17,03

Цены приведены по национальному индексу.

Аи-92 Аи-95
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