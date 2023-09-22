Биржевые цены на Аи-95 снизились на 21,27%, на Аи-92 - на 19,86% за неделю
Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 21,27% - до 59153 рублей за тонну, на Регуляр-92 - на 19,86%, до 56379 рубей за тонну, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|18.09.2023
|19.09.2023
|% к пр. д.
|20.09.2023
|% к пр. д.
|21.09.2023
|% к пр. д.
|22.09.2023
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|75131
|72994
|-2,84
|69891
|-4,25
|67011
|-4,12
|59153
|-11,73
|-21,27
|Регуляр-92
|70353
|68648
|-2,42
|66083
|-3,74
|62652
|-5,19
|56379
|-10,01
|-19,86
|ДТ-летнее
|74525
|74779
|0,34
|73567
|-1,62
|72290
|-1,74
|61368
|-15,11
|-17,65
|Мазут топочный
|39116
|39924
|2,07
|40170
|0,62
|39685
|-1,21
|39392
|-0,74
|0,71
|Авиатопливо
|68924
|78689
|14,17
|70348
|-10,6
|81866
|16,37
|70379
|-14,03
|2,11
|СУГ
|25681
|25384
|-1,16
|23727
|-6,53
|22874
|-3,6
|21308
|-6,85
|-17,03
Цены приведены по национальному индексу.