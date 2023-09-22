Минсельхоз заявил о рисках отставания сельхозработ из-за проблем с топливом

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ продолжает получать сигналы от регионов о проблемах с обеспечением полевых работ топливом, однако массового отставания от оптимальных сроков их проведения ведомство не видит. В то же время риски этого сохраняются, заявил директор департамента Минсельхоза Роман Некрасов на совещании в Совете Федерации в пятницу.

"За последнюю неделю восемь субъектов обратились с вопросом, что топлива нет. Конечно, в принципе за сутки-двое проблема решается, и варианты находим. Но признать эту ситуацию нормальной мы, конечно, не можем", - сказал он.

При этом, отметил он, "основной "пожар" погашен". "Массового отставания от темпов проведения сельхозработ мы не видим, но риски сохраняются", - сказал Некрасов.

По его данным, остаются неубранными еще значительные площади под подсолнечником. "У нас только началась массовая уборка сои, за "экватор" перешла уборка рапса. И сахарную свеклу мы выкопали только на 7% площадей, - сказал он. - Плюс не будем забывать про сельхозработы по формированию урожая будущего года. Озимые посеяны только на половине от запланированных площадей. То есть половину нужно еще посеять, подкормить, выполнить весь цикл агротехнических работ. Без этих операций по подготовке почвы под урожай нового года мы можем попасть в очень неприятную историю. Ситуация на рынке топлива напрямую влияет на ход этих работ".

По его словам, в плане доступности топлива сейчас две основные болевые точки. Первая – это южные регионы, прежде всего Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область, Крым. "По ним есть проблемы, и очень серьезные. Надеюсь, что в ближайшее время туда пойдет нужного объема и нужного качества дизельное топливо. Это сегодня задача номер один, чтобы у нас не встали южане", - заявил глава департамента.

"Вопрос два в том, что за последние пару дней у нас увеличилось количество обращений из субъектов Уральского и Сибирского федеральных округов. Мы с Минэнерго эти вопросы отрабатываем, и, надеюсь, в ближайшее время мы увидим там прогресс", - добавил он.

Говоря о ценовой ситуации, Некрасов сообщил, что с 20 июля по 14 сентября повышение цен на топливо составило в среднем 27%. "И это достаточно серьезный рост к уровню прошлого года. В отдельных субъектах рост был еще более значимый. Тульская область - плюс 48,3%, Свердловская область - плюс 47%, Чувашская республика - плюс 44%, Брянская область - плюс 46% и т.д. То есть ряд регионов был бы счастлив, если бы у них средний рост был, я вот так отмечу", - заявил он.

По его словам, в этой ситуации особенно беспокоит, что от роста цен "достаточно серьезно пострадали субъекты малого сельского хозяйства, фермеры прежде всего".

"Фермеры всегда работали "с колес", и их экономика не позволяет иметь соответствующие хранилища, ну просто у них масштабы не те, у них обороты не те, и доходы не те. Мы считаем, что аграрий должен думать о том, как купить новый трактор, реконструировать ферму, завести племенных животных, может быть, даже вложиться в социалку, построить дома, жилье для своих работников. Но если он будет думать о том, что еще построить нефтебазу, соответствующую всем требованиям безопасности, то я не знаю, какие должны быть тогда доходы и что тогда нужно сделать, чтобы этот процесс заработал", - заявил глава департамента.

Некрасов отметил, что в решении вопросов обеспечения АПК топливом Минсельхоз и Минэнерго "из ручного режима, к сожалению, пока не вышли". "Но мы очень надеемся, что меры, о которых уже объявило правительство, приведут нас в нормальный режим, и сельхозпроизводители смогут закупить дизельное топливо для того, чтобы в полном объеме вести весь цикл сельскохозяйственных работ", - заключил он.

Как сообщалось, правительство РФ с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из страны. Запрет временный, но сроки его пока не обозначены.