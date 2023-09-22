Песков не связывает ограничение экспорта бензина с опасениями социального взрыва

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива введены своевременно и направлены на стабилизацию рынка, эта мера не связана с опасениями социального взрыва в России, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Правительство своевременно приняло необходимые меры. Сколько они будут действовать? Столько, сколько потребуется для обеспечения стабильности на рынке", - подчеркнул Песков.

На уточняющий вопрос, связано ли это решение с опасениями социального взрыва в стране на фоне роста цен на топливо, Песков сказал: "При чем здесь социальные взрывы? Никаких там социальных взрывов, ничего. Это все очень сильно гипертрофированные формулировки. Это обычная работа правительства - обеспечивать стабильность топливного рынка", добавив, что "правительство выполняет свои функции".

"Топливный рынок везде достаточно нестабильный", - отметил Песков. - Но определенные проблемы были и здесь, все было понятно. Нужно было регулировать этот рынок и на фоне уборочных работ, всех сельскохозяйственных процессов, на фоне обычных потребителей - не только оптового, но и розничного рынка".

Правительство ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, начиная с 21 сентября. Вопреки слухам на рынке, запрет введен для всех, исключениями стали лишь экспорт в страны ЕАЭС по индикативным балансам или протоколам, предусмотренным межправсоглашениями и т.д.

Первый замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что запрет экспорта бензина и дизельного топлива введен бессрочно, а срок его действия будет зависеть от результатов и насыщения рынка. Он напомнил, что данная мера направлена на пресечение "серого экспорта" нефтепродуктов и насыщения внутреннего рынка. По словам Сорокина, недобросовестные участники рынка вывозили достаточно "ощутимый объем" топлива, и в Минэнерго рассчитывают, что мера позволит создать даже избыток топлива.