Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

На социальные пособия до 2026 года из бюджета направят 4,4 трлн рублей

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Проект федерального бюджета на 2024 и плановый период 2025-2026 годов предусматривает 4,4 трлн рублей на выплату социальных пособий.

Как говорится в материалах к проекту бюджета, около 1,6 трлн рублей будет потрачено на предоставление маткапитала, более 482 млрд рублей - на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми и еще более 100 млрд - на поддержку малоимущих граждан по программе социального контракта.

Всего за счет этих средств пособия получат более 10 млн граждан.

Правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МРОТ с января 2024 года превысит 19 200 рублей

МРОТ с января 2024 года превысит 19 200 рублей

"ЛУКОЙЛ" предупредил о последствиях досрочного отказа Болгарии от нефти из РФ

"ЛУКОЙЛ" предупредил о последствиях досрочного отказа Болгарии от нефти из РФ

Шохин сообщил о планах Минфина собрать в октябре от 50 млрд рублей по доппошлине

Шохин сообщил о планах Минфина собрать в октябре от 50 млрд рублей по доппошлине

American Airlines обнаружила на своих самолетах контрафактные детали

Годовая доналоговая прибыль Mothercare упала в 5 раз из-за ухода из России

РСПП назвал сюрпризом для бизнеса "курсовые" пошлины на экспорт

Биржевые цены на бензин и дизтопливо после запрета на экспорт упали на 10-15%

Биржевые цены на бензин и дизтопливо после запрета на экспорт упали на 10-15%

Песков не связывает ограничение экспорта бензина с опасениями социального взрыва

ФТС уже перечислила в бюджет РФ более 4,5 трлн руб.

ФТС уже перечислила в бюджет РФ более 4,5 трлн руб.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });