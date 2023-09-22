На социальные пособия до 2026 года из бюджета направят 4,4 трлн рублей

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Проект федерального бюджета на 2024 и плановый период 2025-2026 годов предусматривает 4,4 трлн рублей на выплату социальных пособий.

Как говорится в материалах к проекту бюджета, около 1,6 трлн рублей будет потрачено на предоставление маткапитала, более 482 млрд рублей - на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми и еще более 100 млрд - на поддержку малоимущих граждан по программе социального контракта.

Всего за счет этих средств пособия получат более 10 млн граждан.