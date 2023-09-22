Из трехлетнего бюджета на лекарства для льготников выделят 1 трлн рублей

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - На лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в ближайшие три года будет направлено более одного триллиона рублей, предусматривает проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

В материалах к проекту бюджета отмечается, что в сфере здравоохранения с 2024 года планируется реализация нового федерального проекта "Борьба с хроническим вирусным гепатитом С" за счет дополнительных доходов от индексации акцизов на сигареты и папиросы: более 200 млрд рублей планируется выделить на программу "первичное звено для каждого", на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан - более одного триллиона рублей.

Согласно проекту бюджета, 430 млрд рублей будет выделено на оказание медицинской помощи онкобольным, 27 млрд рублей - на оказание медпомощи больным сахарным диабетом и на их обеспечение медицинскими изделиями.

В сфере образования в проекте бюджета запланировано выделить 111 млрд рублей на создание новых мест в общеобразовательных организациях, более 72 млрд рублей ежегодно - на горячее питание. Педагогам на выплаты за классное руководство запланировано почти 90 млрд рублей ежегодно, 60,2 млрд рублей в год на капитальный ремонт школ; на создание кампусов мирового уровня в 2024-2026 годов планируется выделить почти 100 млрд рублей.