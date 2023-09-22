Минэкономразвития отразило в макропрогнозе ужесточение ДКП

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики или ее несвоевременный возврат к смягчению может негативно сказаться на инвестиционной активности, а также привести к дополнительным расходам бюджета по накопленным обязательствам в рамках субсидируемых кредитных программ.

Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2024-2026 годы, опубликованном на сайте Минэкономразвития.

Реализация этого риска заложена в консервативном варианте прогноза, отмечается в документе.

Этот сценарий предполагает проведение более жесткой денежно-кредитной политики Банком России. "Это приведет к более низким темпам кредитования экономики, что отразится на инвестиционной активности", - говорится в прогнозе.

Банк России приступил к повышению ключевой ставки в июле, тогда она была увеличена на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 8,5% годовых. Июльское повышение стало первым после шести подряд решений о неизменности ставки (она с сентября 2022 года находилась на уровне 7,5%). ЦБ на внеочередном заседании совета директоров 15 августа повысил ключевую ставку сразу на 350 б.п. - до 12%. Затем, спустя месяц, 15 сентября Банк России увеличил ставку еще на 100 б.п. - до 13%. По итогам сентябрьского заседания ЦБ заявил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Произошедшее ужесточение ДКП Минэкономразвития учло в среднесрочном прогнозе.

"В 2023 году ожидаем рост ВВП на 2,8%. В 2024 году рост ВВП составит 2,3%. Считаем, что текущий бюджетный и кредитный импульс перейдет и на следующий год. Но заложенный в итоговую оценку темп ниже, чем был бы без текущего ужесточения денежно-кредитной политики - это (ужесточение - ИФ) мы учли в прогнозе", - сообщил на заседании правительства министр экономического развития Максим Решетников.