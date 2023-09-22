Оптовые цены на газ с 1 июля для всех, кроме населения, повысят на 11,2% вместо 8%

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, исключая население, пройдет с 1 июля 2024 года на уровне 11,2%, а в 2025 году на уровне 8,2%, говорится в прогнозе социально-экономического развития Минэкономразвития.

В июле 2023 года были зарегистрированы приказы Федеральной антимонопольной службы о повышении регулируемых цены на природный газ для всех категорий потребителей (как населения, так и промышленности) с 1 июля 2024 года на 8%, такую же индексацию планируется провести и с 1 июля 2025 года. Предыдущий раз цены на газ повышались в России с 1 декабря 2022 года - на 8,5%.

"В 2026 году рост регулируемых цен на газ вернется к исторически принятым значениям, не превышающим прогнозную годовую инфляцию. Так для всех потребителей, кроме населения, оптовая цена на газ увеличится на 4%, а для населения - на 3%", - говорится в документе.

Такая индексация проводится "с целью обеспечения надежности поставок природного газа всем категориям потребителей, а также продолжения реализации программ социальной газификации и соединения новых регионов с Единой системой газоснабжения (ЕСГ)", - отмечает Минэкономразвития.

"Индексация тарифов на транспортировку газа (по распределительным газопроводам - ИФ) будет меньше индексации оптовой составляющей цены на 1% в 2024 году и на 1% 2025 году. В то же время в отношении отдельных регионов и газораспределительных организаций тариф будет определяться исходя из экономически обоснованных программ газификации и устанавливаемой регионами специальной надбавки", - пишет министерство.

Так, в 2024 году тарифа на транспортировку газа по распределительным газопроводам с 1 июля 2024 года предполагается повысить на 10,2%, с 1 июля 2025 года - на 7,2%, с 1 июля 2026 года - на 4%.