Цены на газ для промышленности, кроме энергетики, повысят на 10% с декабря

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Оптовые цены на газ для промышленных потребителей, кроме электроэнергетики, планируется проиндексировать на 10% с 1 декабря 2023 года, говорится в макропрогнозе Минэкономразвития.

"С учетом предложений отраслевых ФОИВ в предстоящем году изменится ряд тарифов. Так, с 1 декабря 2023 года планируется проиндексировать оптовые цены на газ для промышленных потребителей (за исключением населения, организаций ЖКХ, а также электроэнергетики) на 10%", - говорится в документе.

"Для формирования у производителей газа доходов, необходимых для покрытия дополнительного роста налоговой нагрузки в 2024 году, c 1 декабря 2023 года на 10,0% будет увеличена оптовая цена на газ для отдельных категорий промышленных потребителей. Рост цены на газ не коснется населения, а также предприятий электроэнергетики и организаций ЖКХ", - сообщило министерство.

В последний раз цены на газ повышались в России с 1 декабря 2022 года - на 8,5%.

В июле 2023 года были зарегистрированы приказы Федеральной антимонопольной службы о повышении регулируемых цены на природный газ для всех категорий потребителей (как населения, так и промышленности) с 1 июля 2024 года на 8%, такую же индексацию планируется провести и с 1 июля 2025 года.