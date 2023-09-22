Грузовые железнодорожные тарифы могут вырасти с 1 декабря на 10,75%

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Тарифы на железнодорожные перевозки грузов с 1 декабря 2023 года могут быть проиндексированы на 10,75% (с учетом дополнительных целевых надбавок в 1% на обеспечение транспортной безопасности и 2% на капитальный ремонт инфраструктуры), говорится в прогнозе Минэкономразвития.

Кроме того, рассматривается возможность принятия отдельных тарифных решений в отношении контейнерных перевозок, перевозок минерально-строительных грузов и порожнего пробега полувагонов.

Базовая индексация грузовых железнодорожных тарифов в 2025 году без учета надбавок по прогнозу составит 5,2%, а в 2026 году - 4,8%.

В 2023 году погрузка грузов на сети ОАО "РЖД" по путям общего пользования оценивается в объеме 1 млрд 243,8 млн тонн (+0,8% к уровню 2022 года). Грузооборот в 2023 году может составить 3 трлн 318,5 млрд тонн-км.

Ранее в сентябре глава РЖД Олег Белозеров предложил включить 1% за транспортную безопасность в грузовой ж/д тариф на 2024 год.

"По следующему году мы планируем, что будет базовая индексация традиционно. Правительство приняло решение, что нам нужен определенный дополнительный индекс на то, чтобы проводить опережающим темпом капитальный ремонт. Это уже несколько лет специальная программа, по которой мы тоже отчитываемся, за то, что мы делаем, чтобы не ухудшалось, а улучшалось состояние инфраструктуры", - говорил он на ВЭФ-2023.

"Но мы предполагаем, что ситуация сейчас такова, что есть один элемент, который не был учтен у нас в тарифах. Это транспортная безопасность. Сейчас ей уделяется особое внимание. Ключевой элемент железных дорог - надежность и еще больше безопасность. Может быть, 1% в следующем году будет добавлен к базовому проценту по перевозке", - заявил тогда Белозеров.

Грузовые железнодорожные тарифы были повышены с 1 января 2023 года на 8%. Индексация грузовых тарифов на 2024 год ожидалась с 1 января в размере 7,1%, а на 2025 год - 4,6%.