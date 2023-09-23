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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

В Думе заявили, что оперативные решения по регулированию топливного рынка должны быть дополнены законодательными мерами

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Решения по регулированию топливного рынка, принятые правительством на этой неделе, должны быть дополнены законодательными мерами, заявил журналистам председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный.

"Решения, принятые правительством РФ для снижения цен на топливо на внутреннем рынке - это антикризисная оперативная мера, которая направлена на достижение быстрого эффекта. Этот эффект уже заметен. Рынок отреагировал адекватно, цены пошли вниз", - отметил он.

"Оперативное принятые антикризисные меры позволят правительству РФ, профильным ведомствам и Государственной Думе сформулировать и принять необходимые решения долгосрочного характера, направленные на настройку топливного рынка. Эта работа ведётся в непрерывном режиме", - заявил Завальный.

"Такими решениями могут быть меры налогового регулирования (например, экспортные пошлины), решения об увеличении объемов биржевых продаж, донастройка механизмов демпфера. Сочетание оперативных и долгосрочных решений позволит наполнить внутренний рынок топливом, сбалансировать его и стабилизировать цены на приемлемом уровне как для производителей, так и потребителей", - добавил депутат.

Как сообщалось, правительство РФ ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, начиная с 21 сентября. Вопреки слухам на рынке запрет введен для всех, исключениями стали лишь экспорт в страны ЕАЭС по индикативным балансам или протоколам, предусмотренным межправительственными соглашениями и т.д.

Павел Завальный Госдума
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