Правительство РФ ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизтоплива

Вид на здание Дома правительства РФ в Москве Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Правительство России ввело временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

Как сообщила пресс-служба кабмина, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей. Ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство увеличило нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу. Организован также ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов", - подчеркивается в сообщении.

В свою очередь пресс-служба Минэнерго распространила комментарий, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт моторных топлив и насытить внутренний рынок.

"С ограничением экспорта ожидается увеличение предложения моторных топлив на внутреннем рынке, что может привести к дополнительному снижению цен. Ограничения носят временный характер", - отмечают в ведомстве.

В ходе выступления в Госдуме в среду первый замминистра энергетики Павел Сорокин пояснил, что рост цен на топливо в России связан с увеличением цен на мировом рынке, а также девальвацией рубля.

В то же время в Минэнерго отметили, что введение заградительной пошлины на экспорт топлива осложняется тем, что необходимо определить компенсационный механизм (для добросовестных поставщиков, которые бы выполнили квоты по поставкам топлива на внутренний рынок - такой вариант обсуждался правительством).

"Министерством, нефтяными компаниями, ФАС предпринимаются все усилия, чтобы создать искусственный переизбыток товара на бирже. Здесь есть ряд моментов, над устранением которых сейчас работаем, так называемый серый экспорт, когда товар покупается на внутреннем рынке недобросовестным участником и вывозится, потому что разница между внутренней ценой и экспортной ценой существенная - даже сейчас превышает 20 тыс. рублей на тонну, что для недобросовестных участников рынка создает стимул вывозить. Над этим сейчас идет работа", - заявлял Сорокин.

"В ближайшие, надеюсь, дни предпримем достаточно радикальные шаги, они сейчас находятся в правительстве для того, чтобы перекрыть эту возможность независимо от того, какая разница (между экспортными и внутренними ценами - ИФ). Также будут приняты системные меры, которые не позволят это делать в будущем", - подчеркивал чиновник.

Как сообщалось, биржевые цены на бензин и дизтопливо длительное время находились на высоких уровнях, хотя в России производятся достаточные объемы бензина, а дизеля - кратно больше потребления. На торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) сформировался дисбаланс на фоне сезонного спроса на нефтепродукты. Также рост цен на нефтепродукты начался и в рознице, темпы увеличения стоимости топлива на АЗС страны в последнее время превышают инфляцию. Кроме того, аграрии начали жаловаться на нехватку и высокие оптовые цены на дизтопливо.

На этом фоне правительство и нефтяные компании начали обсуждать меры стабилизации на топливном рынке, одна из которых - указ о пресечении "серого" экспорта топлив из РФ. Эксперты отмечают, что цены на нефтепродукты в стране растут, в том числе из-за сокращений в сентябре в два раза выплат по топливному демпферу, ремонтов НПЗ, а также выгодной экспортной альтернативы.