На АЗС Москвы замедлился рост цен на дизельное топливо

Фото: Сергей Ермохин/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Дизельное топливо продолжает дорожать на заправках столицы, однако темпы роста цен замедлились почти вдвое, сообщает Московская топливная ассоциация (МТА).

Если в первые две полные недели сентября увеличение стоимости литра дизтоплива составляло примерно по 50 копеек, то по итогам прошедшей с 18 по 24 сентября динамика составила 25 копеек. Таким образом, на 25 сентября средневзвешенная цена дизеля в Москве составила 62,38 рубля за литр.

Драйвером роста цен выступили ВИНКи: "Татнефть" повысила стоимость ДТ на 74 копейки, до 61,8 рубля/л, "Роснефть" - на 40 копеек, до 61,93 рубля/л, "Газпром нефть" - на 35 копеек, до 62,16 рубля/л. "ЛУКОЙЛ" увеличил стоимость дизтоплива на АЗС под собственным именем, а также работающих под брендом "ЕКА" на 8 копеек, до 61,76 рубля/л и 62,04 рубля/л соответственно.

Независимые сети АЗС, где стоимость дизтоплива традиционно выше, практически не меняли ценники. Так, "Транс АЗС" повысила цену на своих заправках в среднем на 10 копеек, до 64,06 рубля/л. "НефтьМагистраль", наиболее активно повышающая расценки в предыдущие недели, сохранила стоимость на среднем уровне в 68,19 рубля/л.

Цены на бензин на прошлой неделе продолжили умеренный рост. Средневзвешенная цена Аи-92 в столице выросла на 20 копеек, до 50,96 рубля/л, Аи-95 - на 22 копейки, до 56,52 рубля/л.

Рост цен на моторное топливо в рознице отражает динамику биржевых торгов. Летом и почти весь сентябрь биржевые цены на бензины и дизельное топливо находились на исторических максимумах, вслед за ними невысокими темпами, но активно повышались цены на АЗС. На прошлой неделе правительство приняло кардинальные меры и запретило экспорт нефтепродуктов из России. Это решение властей обрушило биржевые цены. Власти рассчитывают, что вниз пойдут и розничные цены на бензины и ДТ.