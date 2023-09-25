Мантуров анонсировал покупку завода Hyundai в Петербурге российским инвестором

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Петербургский автозавод южнокорейского концерна Hyundai (ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", ХММР) в ближайшее время приобретет местный инвестор, покупкой интересовалась одна российская компания, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах выставки "Иннопром. Казахстан".

По его словам, Hyundai планирует продать российские активы с двухлетним опционом на обратный выкуп. "У нас уже решения все сформированы относительно приобретения (активов - ИФ) Hyundai. По крайней мере, то, что заявлялось непосредственно самой компанией. Поэтому в ближайшее время будет принято решение. Покупателем будет отечественная компания", - сообщил чиновник.

Российскими активами Hyundai, в том числе автозаводом в Петербурге, интересовался калининградский "Автотор", который после прекращения кооперации с южнокорейским партнером, а также с германской BMW развивает в домашнем регионе сотрудничество с китайскими марками, в частности, с BAIC, Kaiyi, SWM.

Об интересе "Автотора" к заводу ХММР "Интерфаксу" сообщал источник, знакомый с ходом обсуждения соответствующей инициативы. Собеседник говорил, что летом руководство Калининградской области направляло письмо с предложением рассмотреть возможность освоения производства "Автотором" на петербургской площадке Hyundai в адрес Владимира Путина. Президент, в свою очередь, поручал Мантурову изучить эту инициативу.

Весной этого года южнокорейские СМИ сообщали, что покупателем российских активов Hyundai может стать казахстанский инвестор, однако официально эта информация не подтверждалась.

Завод ХММР в Петербурге начал работу в сентябре 2010 года. До весны 2022 года предприятие мощностью более 200 тыс. автомобилей в год выпускало модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", по итогам 2022 года предприятие снизило выручку в 4,1 раза, до 50,3 млрд руб., и получило 18,8 млрд руб. чистого убытка против 11,2 млрд руб. прибыли годом ранее.