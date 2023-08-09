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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

"Автотор" заинтересовался локализацией на заводе Hyundai в Петербурге

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Калининградский "Автотор", развивающий сотрудничество с китайскими брендами BAIC, Kaiyi и SWM после ухода бывших партнеров из южнокорейской Hyundai и германской BMW, интересуется возможностью локализации производства на мощностях петербургского завода Hyundai.

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Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с ходом обсуждения этой инициативы.

По его словам, письмо с предложением рассмотреть возможность освоения "Автотором" производства на площадке мощностью более 200 тысяч автомобилей в год, руководство Калининградской области около месяца назад направило президенту Владимиру Путину. Президент поручил изучить эту инициативу вице-премьеру - главе Минпромторга Денису Мантурову.

По словам источника агентства, в письме сказано, что уход из России бывших производственных партнеров "Автотора" - германской BMW и южнокорейской Hyundai, чей завод в Петербурге с начала массового ухода иностранцев из России до сих пор не передавался новому инвестору, - негативно сказался на группе и ее партнерах. "Автотор" смог найти новых китайских партнеров в лице BAIC, Kaiyi и SWM, освоил выпуск 15 моделей и занялся созданием 12 новых заводов в рамках обновленной программы локализации.

Инвестпрограмма российской компании предполагает широкую кооперацию с производственным комплексом Hyundai в России, говорится в письме.

""Автотор" со своей стороны предлагает в кратчайшие сроки перезапустить выпуск автомобилей в Петербурге, осуществив модернизацию завода с локализацией двигателей внутреннего сгорания нового поколения и машин на платформе последовательного гибрида с генерирующей установкой, работающей в том числе на газомоторном топливе", - отметил собеседник "Интерфакса".

Предполагается, что таким образом может быть реализована синергия производств в Калининградской области и Петербурге. В частности, из Калининграда на площадку Hyundai будет возможна поставка электродвигателей, редукторов, силовой электроники, пластиковых компонентов. От предприятий "Росатома" - тяговых батарей и систем управления. От предприятий "Газпрома" совместно с "Автотором" - аппаратуры для двигателей на газомоторном топливе. В свою очередь, комплекс в Петербурге после модернизации сможет поставлять двигатели внутреннего сгорания, включая газомоторные, в адрес "Автотора" и на другие российские предприятия.

"По оценке "Автотора", если компания получит разрешение локализовать производство на петербургской площадке Hyundai, потребуется увеличить ее инвестиционную программу до 70 млрд рублей", - сказал источник, ссылаясь на письмо руководства Калининградской обасли, в котором уточняется, что автопроизводитель уже осуществил инвестиции в объеме 10 млрд рублей.

СПИК "Автотора", который первоначально заключался в 2019 году, а также отраслевые меры поддержки автопрома в Калининградской области предлагается продлить до 2033 года, добавил источник.

Расширение СПИК "Автототора" под выпуск электромобилей власти одобрили еще в конце 2021 года. Тогда производитель подписал с Минпромторгом дополнительное соглашение к контракту, обязавшись вложить в общей сложности 32 млрд рублей вместо ранее запланированных 12 млрд рублей под перспективы развития производства электрокаров. В частности, в следующем году "Автотор" намерен запустить завод компактных электромобилей мощностью 50 тысяч единиц продукции в год, заводы двигателей (мощностью 60 тысяч штук) и силовой электроники. Также в 2025 году планируется ввод литейно-механического завода и ряда других производств. Кроме того, компания совместно с "Росатомом" строит в Калининградской области гигафабрику по выпуску аккумуляторов.

В конце 2021 года дополнительное соглашение к СПИК подписывалось и с петербургским заводом Hyundai (ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус"). Тогда планировалось, что совокупный объем инвестиций вырастет с 16 млрд рублей до 52,8 млрд рублей, а совокупные обязательства по уплате налогов, сборов, страховых взносов и таможенных пошлин, как рассчитывал Минпромторг, составят не менее 439 млрд рублей. Планировалось осваивать производство моделей Hyundai Tuscon, Hyundai Palisade и Kia Sportage.

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