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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Hyundai планирует продать завод в России компании из Казахстана

Казахстанская Astana Motors заявляет, что не имеет планов вхождения на завод в РФ

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Hyundai Motor планирует продать свой завод в Санкт-Петербурге компании из Казахстана, сообщает южнокорейский телеканал MBC.

По данным СМИ, переговоры находятся на финальной стадии.

Телеканал не указал, с какой именно казахстанской компанией договорилась Hyundai Motor, но в сюжете был продемонстрирован логотип Astana Motors.

Условием продажи со стороны Hyundai было право обратного выкупа в любое время, сообщает СМИ.

В пресс-службе Astana Motors агентству "Интерфакс-Казахстан" сообщили, что компания "не имеет планов вхождения на завод в РФ".

"Мы развиваем автопроизводство в Казахстане, перед нами стоит задача углубления локализации и увеличения количества моделей, производимых мелкоузловым методом (сварка и окраска). Кроме того, в текущем году компания приступает к строительству в индустриальной зоне Алматы завода по производству автокомпонентов для Hyundai - автомобильных сидений, полиуретановых ковриков, подкрылков, брызговиков и мультимедийных систем", - пояснили в Astana Motors.

Hyundai Motor Казахстан
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