ЦБ скептически оценил идею сегментации валютного рынка

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Сегментация валютного рынка, в том числе использование так называемых мембран, приведет к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка в целом, считает Банк России.

"Ограничения на движение капитала уместны только как краткосрочные меры реагирования для поддержания бесперебойной работы финансовой системы при значительных рисках финансовой стабильности. Банк России считает, что подобные ограничения не могут быть эффективным инструментом долгосрочного влияния на рыночный уровень обменного курса", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

Постоянно действующие ограничения на движение капитала затрудняют внешнеэкономическую деятельность, особенно сейчас, когда компании вынуждены выстраивать новые логистические цепочки и новые платежные маршруты, подчеркнул регулятор.

"Кроме того, такие ограничения затрудняют подстройку обменного курса к изменениям во внешних условиях и, соответственно, способны замедлить адаптацию экономики к этим изменениям", - отметил Банк России.

Решить проблему высокой волатильности рубля и инфляции за счет изучения китайского опыта, где юаневый рынок подразделяется на внутренний и внешний, и реализовать собственный аналог такой системы, предложил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Нам надо делать, наверное, какой-то, скажем так, аналог китайской модели, когда все-таки существует некая "мембрана" между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей", - озвучил Решетников предложение министерства в Совете федерации в понедельник. Он отметил, эту позицию Минэкономразвития обсуждает с ЦБ.

Министр подчеркнул, что речь идет о сохранении единого курса рубля. "Два курса - это крайне вредное явление. Мы против этого, и здесь у нас с ЦБ позиция одна", - заявил он.

"Ситуация сложная, здесь в первую очередь ждем предложений от ЦБ, потому что если мы ничего не будем делать и только полагаться на тот инструментарий, в первую очередь, регулирование ключевой ставкой, который есть, то у нас в заложниках будет реальный сектор экономики и та самая экономика предложения. Потому что мы будем постоянно этой процентной ставкой как бы играть против валютных спекулянтов, а бить будем в результате по инвестиционному кредитованию, что мы сейчас и видим. Поэтому нельзя сложную проблему решать только одним инструментом, инструментарий должен быть более разносторонний и более богатый, его нужно достаточно быстро создавать. Это в том числе наш запрос к Центральному банку и министерству финансов", - сказал министр.