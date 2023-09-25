Решетников видит решение проблемы с курсом рубля в "аналоге китайской модели"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Проблему высокой волатильности рубля и инфляции нельзя решать только за счет ключевой ставки или возврата к стандартным мерам валютного контроля, нужно изучать китайскую модель, где юаневый рынок подразделяется на внутренний и внешний, и реализовать собственный ее аналог, сохраняя при этом единство курса рубля, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

По его словам, просто введение обязательной продажи валютной выручки экспортерами проблему также не решит, потому что продажи и так находятся на высоком уровне.

"О ситуации на валютном рынке. Мы мониторим сейчас достаточно плотно - порядка 42 крупных наших структур по продаже валютной выручки, вместе с ЦБ, разумеется. Уровень продажи валютной выручки достаточно высок, и вот этот критерий в 80%, который все называют, мы перевыполняем - по последним 5 или 6 месяцам у нас порядка 85% валютной выручки возвращается и продается", - заявил министр на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, комментируя вопрос - как снизить волатильность курса рубля и его влияние на инфляцию.

"Ситуация в другом - что у нас 35% при этом возвращается в рублях - мы же активно были и остаемся за перевод торговли в национальные валюты. Так вот, экспортеры активно берут эти рубли и возвращают. Вопрос - где и как они их берут, и какой у нас сформировался рынок, ну, по сути, офшорных рублей, которые обращаются за границей - вот это вопрос, который мы вместе с Центральным банком разбираем. И надо понимать - они же здесь, по сути, заимствования идут - у нас многие структуры, не только экспортеры, торговые дома и так далее занимают здесь рубли, переводят туда, соответственно, там по сути происходят обменные операции, и потом сюда эти рубли возвращаются", - описал он текущую ситуацию вокруг экспорта за рубли.

"Ситуация носит гораздо более сложный характер, нежели просто вернуть обязательную продажу валютной выручки или не вернуть. Потому что возвращать ее в том виде как было - как бы мало будет, надо тогда будет предписывать обязательный сюда возврат именно валюты, тогда зачем мы переводили с вами всю торговлю в рубли - возникнет вопрос? Тут тема достаточно сложная. С нашей точки зрения, нам надо делать, наверное, какой-то, скажем так, аналог китайской модели, когда все-таки существует некая "мембрана" между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей", - озвучил Решетников предложение министерства.

"Но это исключительно наша позиция - мы ее обсуждаем с ЦБ. Сейчас у нас, как вы знаете, вообще нет никаких ограничений, например, на перевод рублей за рубеж - ни для физических лиц, ни для юридических лиц, процедуры достаточно простые. В результате у нас все больше будет рублей там, которые будут играть против, скажем так, вовлекаться в валютные игры против рубля", - отметил министр.

"Ситуация сложная, здесь в первую очередь ждем предложений от ЦБ, потому что если мы ничего не будем делать и только полагаться на тот инструментарий, в первую очередь, регулирование ключевой ставкой, который есть, то у нас в заложниках будет реальный сектор экономики и та самая экономика предложения. Потому что мы будем постоянно этой процентной ставкой как бы играть против валютных спекулянтов, а бить будем в результате по инвестиционному кредитованию, что мы сейчас и видим. Поэтому нельзя сложную проблему решать только одним инструментом, инструментарий должен быть более разносторонний и более богатый, его нужно достаточно быстро создавать. Это, в том числе наш запрос к Центральному банку и министерству финансов", - сказал он.

Комментируя уточняющий вопрос сенаторов - что означает "мембрана", и значит ли это, что "внутренний курс будет определен не ЦБ, а внешний - рынком", Решетников сказал: "Это не вопрос двух курсов, ни в коем случае. Два курса - это крайне вредное явление. Мы против этого, и здесь у нас с ЦБ позиция одна".

"Но как минимум на первом этапе мы должны наладить четкий мониторинг и четкое понимание - сколько у нас рублей циркулирует за рубежом, как они туда попадают", - подчеркнул министр.

"Потому что сейчас у нас в полной мере этого мониторинга нет, и мы, в том числе просим наших коллег из ЦБ эту систему выстроить", - отметил Решетников.

"А дальше надо понимать - насколько усиливаются эти перетоки, насколько соответственно риски для валютного курса там становятся - потому что чем больше рублей там, тем меньше валюты будет приходить сюда, а наши импортеры для того, чтобы обеспечить импорт, покупают валюту здесь. А еще на это накладывается дисбаланс валют - потому что наш импорт во многом идет еще в долларах и в евро, а поступления сюда уже все больше идут в юанях и в валютах, скажем так, третьих стран", - описал он проблемы текущего дисбаланса валют.

"И вот это все создает сильное давление, хотя, конечно, арбитраж существует, но арбитраж тоже чего-то стоит, и в условиях санкций он стоит достаточно ощутимо. Поэтому ситуация достаточно сложная, тут не все вопросы в открытом режиме можно обсуждать. Но тем не менее нам нужно выстраивать эту систему", - подытожил Решетников видение Минэкономразвития о путях решения проблем с волатильностью рубля и ход обсуждений с ЦБ.