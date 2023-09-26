Brent подешевела до $92,9 за баррель

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Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются во вторник в преддверии публикации сведений о запасах в США.

К 8:09 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,38 (0,41%), до $92,91 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $0,02, до $93,29 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,34 (0,38%), до $89,34 за баррель. По итогам предыдущих торгов контракт подешевел на $0,35 (0,39%), до $89,68 за баррель.

Давление на рынок оказывает неопределенность в отношении спроса после сентябрьского заседания Федеральной резервной системы, оставившей базовую процентную ставку на самом высоком уровне за 22 года - 5,25-5,5% годовых - и давшей понять, что в этом году рассчитывает повысить ее еще раз.

Между тем спрос на нефть со стороны Китая на прошлой неделе увеличился на 0,3 млн баррелей сутки - до 16,3 млн б/с, что отчасти обусловлено восстановлением спроса на авиатопливо для международных перевозок, сказала MarketWatch старший аналитик City Index по финансовым рынкам Фиона Чинкотта.

"Опасения в отношении восстановления китайской экономики в последние недели поутихли, хотя инвесторы ждут данных о прибылях промпредприятий в среду, которые могут дать дополнительное представление о состоянии экономики КНР", - заявила Чинкотта.

Американский институт нефти (API) во вторник опубликует данные о недельной динамике нефтяных запасов в стране, а в среду официальную статистику представит Минэнерго. Трейдеры в среднем ожидают сокращения резервов нефти за неделю на 1,65 млн баррелей, указывает Trading Economics.