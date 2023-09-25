Brent подорожала до $93,5 за баррель

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно растут днем в понедельник, продолжая колебаться внутри узкого диапазона.

К 14:25 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,23 (0,25%) - до $93,50 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,18 (0,2%) - до $90,21 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 0,7%, WTI - подорожала на 0,01%. За последние три месяца цена Brent поднялась на 26%, WTI - почти на 30%.

Нефтяной рынок может завершить третий квартал самым существенным ростом с начала 2022 года на фоне ограничения добычи Саудовской Аравией при улучшении перспектив спроса в Китае и США. Кроме того, на прошлой неделе Россия объявила о введении временных ограничений на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива.

"Мы давно предупреждаем о сокращении предложения и росте спроса, - отметил Арне Лохман Расмуссен из A/S Global Risk Management. - С учетом фундаментальной картины, мы полагаем, что вероятность новых снижений цен сократилась, и рассматриваем текущие уровни как возможность для покупки".

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на 8 и составило 507 единиц, что является минимумом с февраля 2022 года.