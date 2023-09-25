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Нефть Brent подорожала почти до $93,8 за баррель

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в понедельник после незначительного изменения по итогам прошлой недели.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени в понедельник составляет $93,79 за баррель, что на $0,52 (0,56%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В пятницу цена этих контрактов снизилась на $0,03, до $93,27 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,39 (0,43%), до $90,42 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов поднялась на $0,4 (0,5%), до $90,03 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 0,7%, WTI - подорожала на 0,01%.

Нефтяной рынок может завершить третий квартал самым существенным ростом с начала 2022 года на фоне ограничения добычи Саудовской Аравией при улучшении перспектив спроса в Китае и США. Кроме того, на прошлой неделе Россия объявила о введении временных ограничений на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива.

"Мы сохраняем "бычий" прогноз для рынка, поскольку Саудовская Аравия сохраняет добровольное сокращение добычи, при том, что как Китай, так и США демонстрируют уверенный спрос, - сказал аналитик Chaos Research Institute в Шанхае Чжоу Ми. - Сейчас мы не видим триггеров, способных привести к развороту цен на нефть".

За последние три месяца цена Brent поднялась на 26%, WTI - почти на 30%, и все больше инвесторов говорит о возможности возврата рынка к уровням в $100 за баррель.

"Цена Brent уже поднималась выше $95 за баррель и может достигнуть отметки в $100, если ОПЕК+ продолжит ограничивать предложение", - отмечает аналитик City Index и Forex.com Фавад Разакзада, слова которого приводит Market Watch.

Brent WTI
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