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Daimler ликвидировал российскую автобусную сервисную "дочку" EvoBus

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Германский автоконцерн Daimler AG ликвидировал работавшую в России с 1999 года автобусную сервисную "дочку" EvoBus (ООО "ЕвоБус Русслэнд"), следует из данных ЕГРЮЛ.

Согласно реестру, компания прекратила деятельность 25 сентября.

Подразделение EvoBus GmbH, отвечающее за автобусный бизнес германского концерна на европейском рынке, было основано в 1995 году.

ООО "ЕвоБус" Русслэнд" было зарегистрировано в Москве в 1999 году. Компания, имевшая также филиал в Подмосковье, представляла на местном рынке торговые марки Mercedes-Benz и Setra, занималась поставкой запчастей и сервисным обслуживанием. В ее портфеле множество исполненных контрактов с "Мосгортрансом" на обслуживание автобусов Mercedes-Benz Sprinter и Setra, а также на поставку запчастей. С 2019 года компания также являлась официальным сервисным центром по обслуживанию грузовиков Mercedes-Benz.

Выручка российской "дочки" EvoBus в 2022 году упала до 354 млн руб. с 661 млн руб. годом ранее. Компания также отразила 187 млн руб. убытка против прибыли в позапрошлом году.

Daimler EvoBus РФ
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