Гендиректор "КАМАЗа" назвал Daimler "спящим" акционером компании

Из-за действующих ограничений контакта с Daimler не стало

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Выход германского Daimler AG из капитала "КАМАЗа" затруднен условиями согласования возможной сделки как со стороны иностранной компании, так и с российской стороны, концерн остается "спящим" акционером автопроизводителя, заявил журналистам гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин.

"Спящий акционер. Сейчас проблема в условиях переговоров, в проведении сделок. Сначала были с той стороны сложности, теперь и с нашей, формулировки очень жесткие стали", - сказал он в кулуарах выставки ЦИПР, отвечая на вопрос о статусе Daimler как акционера "КАМАЗа".

Когогин добавил, что из-за существующих ограничений с Daimler "контакта уже практически не стало".

"КАМАЗ" не раскрывает изменения в составе акционеров. По данным сайта автопроизводителя, на конец 2022 года его основными владельцами были "Ростех" (47,1%), ООО "Автоинвест" (сейчас принадлежит CEO "КАМАЗа" Сергею Когогину (30%), бизнесменам Николаю Тимохину (50%) и Рубену Варданяну (20%)) и германский Daimler AG (15%).

Концерн Daimler в 2022 году решил приостановить операции в России, однако, как уточняли в "КАМАЗе", по состоянию на середину января 2023 года продолжал владеть 15% акций ПАО. При этом Daimler отказался от участия в управлении компанией.