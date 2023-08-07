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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:52

Погиб финансовый директор Daimler Truck Йохен Гетц

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Финансовый директор германского производителя грузовиков Daimler Truck Holding AG Йохен Гетц погиб в субботу, 5 августа, в результате "трагического инцидента", говорится в сообщении компании.

Гетцу было 52 года, более 30 из которых он проработал в концерне Daimler Group. Финансовый директор сыграл ключевую роль в успешном становлении Daimler Truck после выделения компании из состава концерна, впоследствии переименованного в Mercedes-Benz Group, отмечается в пресс-релизе.

"Смерть Йохена Гетца - огромная потеря для Daimler Truck как в личном, так и в профессиональном плане", - заявил председатель правления компании Мартин Даум.

Подробности инцидента, приведшего к гибели Гетца, не сообщаются.

Акции Daimler Truck, одного из крупнейших в мире производителей грузовых автомобилей, дешевеют на 0,6% в ходе торгов в понедельник.

Daimler Truck Йохен Гетц Германия
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