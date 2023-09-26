Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:40

Южная Корея с 4 октября увеличит продолжительность валютных торгов

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Южная Корея значительно продлит часы работы валютного рынка, что упростит иностранным дилерам доступ к торгам, пишет The Korea Economic Daily.

С 4 октября торговая сессия, которая начинается в 9 часов утра по местному времени (3:00 по Москве), будет заканчиваться в 2 часа ночи следующего дня. Сейчас торги завершаются в 15:30 того же дня.

Министерство финансов и экономики заявило, что более продолжительная торговая сессия поможет иностранным учреждениям в разных часовых поясах, таким как США и Европа, участвовать в операциях на корейском валютном рынке. Ранее представители правительства страны заявляли, что Корея планирует в конечном итоге разрешить валютным дилерам торговать на внутреннем рынке круглосуточно.

Правительство одобрило поправки к Закону о валютных операциях относительно продления времени валютных торгов. Кроме того, чиновники разрешили зарегистрированным иностранным учреждениям из других стран, которые отвечают определенным требованиям и получают одобрение корейских валютных органов, напрямую участвовать во внутреннем межбанковском рынке.

В настоящее время лишь корейским финансовым учреждениям и филиалам иностранных банков в Корее разрешено участвовать в торгах на внутреннем валютном рынке. Власти планируют разрешить иностранцам торговать не только на спотовом рынке, но и проводить операции с валютными свопами. Для этого иностранная финорганизация должна открыть счет в вонах в корейском банке и заключить кредитное соглашение с корейскими финансовыми учреждениями.

Южная Корея США Европа Минфин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аэропорт Гатвик отменил 164 авиарейса из-за нехватки диспетчеров

Аэропорт Гатвик отменил 164 авиарейса из-за нехватки диспетчеров

ЕЦБ будет сохранять ограничительные ставки столько, сколько потребуется

ЕЦБ будет сохранять ограничительные ставки столько, сколько потребуется

Поставки СПГ в Европу обновляют минимум с 2021 года

Moody's предупредило о последствиях для рейтинга США из-за шатдауна

Moody's предупредило о последствиях для рейтинга США из-за шатдауна

Brent подешевела до $92,9 за баррель

Brent подешевела до $92,9 за баррель

Уолл-стрит закрылась ростом в понедельник

Уолл-стрит закрылась ростом в понедельник

Рубль в понедельник укрепился к основным валютам перед налоговыми выплатами

Рубль в понедельник укрепился к основным валютам перед налоговыми выплатами

ЦБ скептически оценил идею сегментации валютного рынка

"ВСМПО-Ависма" включена в список экспортных ограничений Минторга США

"ВСМПО-Ависма" включена в список экспортных ограничений Минторга США

Министров обязали лично приходить в комитеты Думы на обсуждение бюджета

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });