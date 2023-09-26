Южная Корея с 4 октября увеличит продолжительность валютных торгов

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Южная Корея значительно продлит часы работы валютного рынка, что упростит иностранным дилерам доступ к торгам, пишет The Korea Economic Daily.

С 4 октября торговая сессия, которая начинается в 9 часов утра по местному времени (3:00 по Москве), будет заканчиваться в 2 часа ночи следующего дня. Сейчас торги завершаются в 15:30 того же дня.

Министерство финансов и экономики заявило, что более продолжительная торговая сессия поможет иностранным учреждениям в разных часовых поясах, таким как США и Европа, участвовать в операциях на корейском валютном рынке. Ранее представители правительства страны заявляли, что Корея планирует в конечном итоге разрешить валютным дилерам торговать на внутреннем рынке круглосуточно.

Правительство одобрило поправки к Закону о валютных операциях относительно продления времени валютных торгов. Кроме того, чиновники разрешили зарегистрированным иностранным учреждениям из других стран, которые отвечают определенным требованиям и получают одобрение корейских валютных органов, напрямую участвовать во внутреннем межбанковском рынке.

В настоящее время лишь корейским финансовым учреждениям и филиалам иностранных банков в Корее разрешено участвовать в торгах на внутреннем валютном рынке. Власти планируют разрешить иностранцам торговать не только на спотовом рынке, но и проводить операции с валютными свопами. Для этого иностранная финорганизация должна открыть счет в вонах в корейском банке и заключить кредитное соглашение с корейскими финансовыми учреждениями.