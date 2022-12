Корейский фондовый рынок в 2022 году упал максимально с 2008 года

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Южнокорейский фондовый индекс Kospi демонстрирует сильнейшее со времен финансового кризиса 2008 года снижение в текущем году.

С начала года значение индикатора рухнуло на 22%. Для сравнения: в пандемийный 2020 год Kospi потерял порядка 18%, в кризисном 2008 году – 40%.

Среди крупнейших южнокорейских компаний, акции которых наиболее сильно подешевели в уходящем году: производитель электроники и чипов памяти Samsung Electronics Co. (-26%) и IT-гигант Kakao Corp. (-52%).

В число аутсайдеров вошли также компании, занимающиеся разработкой метавселенной, видеоигр и продвижением криптоактивов. Они же стали лидерами роста в 2021 году, однако в 2022 году потеряли привлекательность для инвесторов из-за опасений по поводу глобальной рецессии.

Так, акции криптокомпании Wemade Co. рухнули на 82% после роста более чем в 9 раз в предыдущем году. Бумаги ее "дочки" - разработчика видеоигр Wemade Max Co., потеряли в цене 25%.

"Этот год был годом страданий для акций роста", - отметил глава южнокорейского инвестфонда Billionfold Asset Management Ан Хёнджин.

Другой группой компаний, потерпевших крах на фондовом рынке, стали представители медиаиндустрии. Бумаги Bucket Studio Co. рухнули на 70%, Showbox Corp. - на 40% после значительного скачка в 2021 году на фоне успеха сериала "Игра в кальмара".

Между тем не для всего корейского бизнеса дела оказались плохи. Внимание рынка в 2022 году привлек сектор возобновляемой энергетики в качестве важной альтернативы традиционным энергоресурсам на фоне резкого скачка цен на энергоносители.

Бесспорным лидером подъема в Южной Корее в уходящем году станет Hydro Lithium Inc. (бывшая Korea SE Corp.), акции которой подскочили в цене в 16,2 раза. Успеху компании во многом способствовал амбициозный план руководства по расширению бизнеса в таких секторах, как добыча сырья для производства аккумуляторов, а также возобновляемая энергетика.

"Компания приписала себе особо популярное слово "литий"... Это как торговля криптовалютой без содержания. Я не рекомендую это, но людям, которым нравится волатильность, могут обратить на это внимание", - отметил аналитик Korea Investment Research Institute Ан Хёнсан.

Популярностью инвесторов также пользовалась LG Energy Solution Ltd. - производитель аккумуляторов для электрокаров и поставщик Tesla. Компания была выделена из LG Chem Ltd., провела листинг на Корейской бирже в самом начале года. С дебютных торгов ее акции увеличились в цене в 1,5 раза.

Кроме того, глобальные геополитические риски привели к необходимости наращивать оборонные расходы, в результате чего в плюсе по итогам года оказываются и корейские представители ВПК: акции Korea Aerospace Industries Ltd., Hanwha Aerospace Co. и Hyundai Rotem Co. прибавили более 30%.

Между тем эксперты крупнейших банков мира Goldman Sachs, Morgan Stanley и Nomura дают воодушевляющий прогноз для южнокорейского фондового рынка на 2023 год, ссылаясь на дешевизну и привлекательность акций, потенциальное восстановление сектора производства микросхем и чипов, а также возможные боковые положительные эффекты от снятия антиковидных ограничений в Китае.