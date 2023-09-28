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Профсоюз работников автопрома UAW пригрозил расширить забастовку

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Профсоюз работников автомобильной отрасли United Auto Workers (UAW) США, инициировавший забастовку на предприятиях "большой тройки" американских автопроизводителей, может вновь расширить акцию, если прогресса в переговорах с компаниями не будет достигнуто.

Президент профсоюза Шон Фейн выступит перед членами UAW в пятницу и может объявить новые цели для проведения забастовки, сообщает Market Watch со ссылкой на заявление профсоюза.

Около 13 тысяч сотрудников General Motors Co. (GM), Ford Motor Co. и Stellantis вышли на забастовку 15 сентября. Забастовка впервые проводится на предприятиях сразу всех трех автопроизводителей. В частности, она началась на заводе Ford в Мичигане, предприятии GM в Миссури и Stellantis в Огайо.

22 сентября Фейн объявил о расширении акции, к ней присоединились работники 38 распределительных центров GM и Stellantis в 20 штатах США. При этом UAW не стал распространять забастовку на дополнительные предприятия Ford, отметив, что "значительно продвинулся" в переговорах с этой компанией.

Ford GM Stellantis UAW США Шон Фейн
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