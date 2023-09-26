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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Банк Эстонии ухудшил прогноз экономического спада и инфляции в стране на 2023 год

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Банк Эстонии, по обновленным прогнозам, ожидает снижения ВВП страны в 2023 году на 2,2% и роста на 1,4% и 4% в 2024 и 2025 годах соответственно, говорится в сообщении центробанка.

Инфляция, которая в 2022 году достигла 19,4%, в 2023 году снизится до 9,4%, в 2024 году - до 3,4%, а в 2025 году - до 1,9%.

Июньский прогноз предполагал экономический спад в этом году на 1% и возобновление роста ВВП в 2024 году (2,4%) с его ускорением до 3,5% в 2025 году. Инфляция в эти три года ожидалась на уровне 9,1%, 3,9% и 2,5% соответственно.

Согласно осеннему прогнозу центробанка, экономика Эстонии вернется к росту в следующем году, однако после двухлетнего периода спада восстановление будет медленным. При этом очень быстрый рост цен в стране подошел к концу.

Ситуация в различных отраслях эстонской экономики неоднородна. Наибольший удар испытал промышленный сектор, которому пришлось столкнуться с проблемами поставок, спадом на ключевых экспортных рынках, изменением валютных курсов и ростом издержек производства. Из-за отсутствия заказов в промышленном секторе отмечалось сокращение рабочих мест, тогда как занятость в сфере услуг продолжает расти.

Эстония Банк Эстонии
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