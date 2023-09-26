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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

В Думу внесли законопроект об электронном обмене данными о клиентах между брокерами

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который позволит передавать сведения по заявлению клиента от одного профессионального участника рынка ценных бумаг к другому, в том числе с использованием системы электронного документооборота.

Документ № 446407-8 размещен в электронной базе данных парламента. Он предусматривает изменение закона "О рынке ценных бумаг".

В соответствии с законопроектом, брокер будет обязан передать имеющиеся у него сведения о физлице и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг, другому профучастнику не позднее 30 дней со дня получения соответствующего заявления от клиента.

Как отмечают авторы документа в пояснительной записке, сейчас перевод ценных бумаг основан на бумажном документообороте и является достаточно сложным и ресурсозатратным как для инвесторов, так и для профучастников.

Действующее законодательство не содержит положений, на основании которых брокеры могут обмениваться сведениями о клиентах, за исключением случая, связанного с ведением индивидуальных инвестиционных счетов. Инвестор должен самостоятельно получить необходимые документы у одного профучастника и предоставить их другому.

Непосредственное взаимодействие между профучастниками при передаче информации увеличит скорость ее обработки, а также снизит издержки как инвесторов, так и финансовых организаций, полагают авторы законопроекта.

Предполагается, что состав сведений будет утверждаться Федеральной налоговой службой, а порядок их передачи базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разработанным саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров и управляющих.

Документ в случае принятия должен вступить в силу с 1 января 2024 года.

Госдума ФНС
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