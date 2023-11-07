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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:33

Минфин поддержал законопроект об электронной передаче данных о клиентах между брокерами

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Минфин поддержал законопроект, который позволит передавать сведения по заявлению клиента от одного профессионального участника рынка ценных бумаг к другому, в том числе с использованием системы электронного документооборота, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией министерства.

Законопроект № 446407-8 в сентябре в Госдуму внесла группа депутатов и сенаторов.

Согласно предлагаемым изменениям в закон "О рынке ценных бумаг", брокер будет обязан передать имеющиеся у него сведения о физлице и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг, другому профучастнику не позднее 30 дней со дня получения соответствующего заявления от клиента.

Сейчас перевод ценных бумаг основан на бумажном документообороте и является достаточно сложным и ресурсозатратным как для инвесторов, так и для профучастников, отмечали авторы документа в пояснительной записке.

Действующее законодательство не содержит положений, на основании которых брокеры могут обмениваться сведениями о клиентах, за исключением случая, связанного с ведением индивидуальных инвестиционных счетов. Инвестор должен самостоятельно получить необходимые документы у одного профучастника и предоставить их другому.

"Непосредственное взаимодействие между профессиональными участниками рынка ценных бумаг при передаче информации увеличит скорость ее обработки и снизит издержки финансовых организаций и их клиентов, что будет способствовать повышению удовлетворенности розничных инвесторов от совершения операций на фондовом рынке", - говорится в проекте отзыва правительства, подготовленном Минфином.

Предполагается, что состав сведений будет утверждаться Федеральной налоговой службой, а порядок их передачи - базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разработанным саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров и управляющих.

Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 января 2024 года.

Минфин ФНС
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