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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

IDC отметило падение мировых поставок мониторов для ПК во II квартале на 17,1%

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Глобальные поставки мониторов для персональных компьютеров во втором квартале 2023 года сократилист на 17,1% в годовом выражении, составив 29,9 млн и опустившись ниже допандемийного уровня, свидетельствуют данные International Data Corporation (IDC).

Сокращение поставок зафиксировано во всех регионах мира, самые резкие темпы отмечены на рынках Северной Америки и Западной Европы.

Аналитики IDC прогнозируют, что в 2023 году в целом поставки мониторов уменьшатся на 10,3% из-за слабого спроса и макроэкономической неопределенности. В 2024 году ожидается восстановление рынка на фоне перехода компаний на операционную систему Windows 11, что простимулирует спрос на офисные мониторы. При этом рост будет постепенный, и мировой объем поставок превысит допандемийный показатель лишь в 2025 году.

Эксперты отмечают, что пандемия коронавируса сильно изменила рынок мониторов. Если в 2019 году на корпоративный сектор пришлось 61% мировых поставок, то в ближайшем будущем, как ожидается, доля будет находиться в районе 53% за счет роста популярности гибридного способа работы, а также экранов игр большого размера.

IDC Windows
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