Мировые продажи ПК в 2020 году выросли максимальными темпами за 10 лет

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Продажи персональных компьютеров в 2020 году выросли максимальными темпами за последние десять лет, свидетельствуют отраслевые данные, которые отражают, в частности, тенденцию к переходу с мобильных устройств на ПК в период пандемии COVID-19.

"Спрос на ПК толкает вверх продажи, и все указывает на то, что этот рост продолжится", - заявил вице-президент программы Worldwide Mobile Device Trackers компании International Data Corp. (IDC) Райан Рейт.

Согласно данным IDC, в минувшем году было продано 302,6 млн ПК, на 13% больше, чем годом ранее.

"В последний раз мы наблюдали сопоставимый подъем рынка в 2010 году – на 13,7%. Многое изменилось за эти десять лет, включая шесть лет, в течение которых рынок ПК падал", - отмечают в IDC.

Gartner оценивает мировые продажи ПК в 2020 году на уровне 275 млн. Это предусматривает рост на 4,8% по сравнению с уровнем 2019 года, который, по данным Gartner, является максимальным за 10 лет.

Данные еще одной аналитической компании - Canalys - показывают, что продажи ПК по всему миру за год увеличились на 11%, максимальными темпами с 2010 года, до 297 млн единиц, самого высокого значения с 2014 года.

Расхождения в оценках связаны с тем, что компании включают разный круг устройств в данные о продажах ПК, поскольку грань между компьютерами и, например, планшетами, постепенно стирается, пишет The Wall Street Journal.

В четвертом квартале, на который традиционно приходится период рождественских праздников, глобальные продажи ПК увеличились на 26%, до 91,6 млн единиц, свидетельствуют данные IDC. Gartner оценивает рост продаж в этот период на 11% (до 79,4 млн ПК), Canalys - в 25% (до 90,3 млн ПК).

По словам Рейта, повышение спроса на ПК в 2020 году связано преимущественно с переходом многих людей на дистанционную работу и дистанционное обучение. При этом, он отмечает сохранение высокого спроса и на игровые ПК, а также мониторы.

Пандемия изменила сохранявшийся многие годы тренд "смартфон прежде всего", говорит директор по исследованиям Gartner Микако Китагава. По его мнению, импульс к росту продаж ПК сохранится, по крайней мере, до конца первого полугодия 2021 года.