Продажи носимых устройств в мире в 2022 году упали на 7,7%
Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Мировые поставки носимых электронных устройств в 2022 году снизились на 7,7% – до 492,1 млн штук. Об этом сообщает исследовательская компания International Data Corporation.
Это первое падение показателя за время ведения расчетов. Оно обусловлено как сложной макроэкономической обстановкой в мире, так и высокой базой для сравнения, поскольку в первые два года пандемии COVID-19 наблюдался резкий рост рынка. При этом объемы продаж в прошлом году остались выше показателей за 2019 и 2020 годы, отмечается в сообщении.
В четвертом квартале глобальные поставки носимых устройств рухнули на 18,9% относительно того же периода предыдущего года - до 138,7 млн единиц.
"Последние два года наблюдался бурный рост мирового рынка носимых устройств, и спад в 2022 году – это то, что произошло после того, как спрос был удовлетворен", - полагает директор по исследованиям мобильных устройств IDC Рамон Т.Лламас. - Положительная новость заключается в том, что пользователи в конечном итоге будут менять свои устройства, и это вернет рынок на путь роста".
Поставки наушников, на долю которых приходится основная доля рынка носимых устройств, упали почти на 10% в прошлом году.
Между тем продажи "умных" часов увеличились на 9,4% и достигли рекордных 148,6 млн. Лидером данного сегмента рынка являются устройства Apple Inc. Huawei и Samsung занимают соответственно вторую и третью строки. В топ-5 также входят две индийские компании - Nexxbase и Fire-Boltt.
Продажи носимых устройств за квартал (млн штук):
|Компания
|IV кв.2022г.
|IV кв.2021г.
|изменения за год
|доля рынка в IV кв.2022г.
|доля в IV кв. 2021г.
|Apple
|46,6
|59,7
|-21,9 %
|33,6 %
|34,9 %
|Samsung
|11
|13,6
|-19,1 %
|7,9 %
|8,0 %
|Huawei
|8,3
|11,5
|-27,6 %
|6,0 %
|6,7 %
|Xiaomi
|7,7
|14,6
|-47,5 %
|5,5 %
|8,6 %
|Imagine Marketing
|6
|9,2
|-34,3 %
|4,4 %
|5,4 %
|другие
|59,1
|62,4
|-5,3 %
|42,6 %
|36,5 %
|Всего
|138,7
|171
|-18,90 %
|100 %
|100 %
Поставки носимых устройств за год (млн штук):
|Компания
|2022г.
|2021г.
|изменения за год
|доля рынка в 2022г.
|доля в 2021г.
|Apple
|146,3
|161,8
|-9,6 %
|29,7 %
|30,3 %
|Samsung
|43,1
|48,2
|-10,7 %
|8,8 %
|9,0 %
|Xiaomi
|34,7
|54,2
|-35,9 %
|7,1 %
|10,2 %
|Huawei
|33,3
|42,7
|-21,9 %
|6,8 %
|8,0 %
|Imagine Marketing
|29,3
|26,8
|9,3 %
|6,0 %
|5,0 %
|другие
|205,3
|199,7
|2,8 %
|41,7 %
|37,4 %
|Всего
|492,1
|533,4
|-7,7 %
|100 %
|100 %