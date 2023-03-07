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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Продажи носимых устройств в мире в 2022 году упали на 7,7%

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Мировые поставки носимых электронных устройств в 2022 году снизились на 7,7% – до 492,1 млн штук. Об этом сообщает исследовательская компания International Data Corporation.

Это первое падение показателя за время ведения расчетов. Оно обусловлено как сложной макроэкономической обстановкой в мире, так и высокой базой для сравнения, поскольку в первые два года пандемии COVID-19 наблюдался резкий рост рынка. При этом объемы продаж в прошлом году остались выше показателей за 2019 и 2020 годы, отмечается в сообщении.

В четвертом квартале глобальные поставки носимых устройств рухнули на 18,9% относительно того же периода предыдущего года - до 138,7 млн единиц.

"Последние два года наблюдался бурный рост мирового рынка носимых устройств, и спад в 2022 году – это то, что произошло после того, как спрос был удовлетворен", - полагает директор по исследованиям мобильных устройств IDC Рамон Т.Лламас. - Положительная новость заключается в том, что пользователи в конечном итоге будут менять свои устройства, и это вернет рынок на путь роста".

Поставки наушников, на долю которых приходится основная доля рынка носимых устройств, упали почти на 10% в прошлом году.

Между тем продажи "умных" часов увеличились на 9,4% и достигли рекордных 148,6 млн. Лидером данного сегмента рынка являются устройства Apple Inc. Huawei и Samsung занимают соответственно вторую и третью строки. В топ-5 также входят две индийские компании - Nexxbase и Fire-Boltt.

Продажи носимых устройств за квартал (млн штук):

Компания IV кв.2022г. IV кв.2021г. изменения за год доля рынка в IV кв.2022г. доля в IV кв. 2021г.
Apple 46,6 59,7 -21,9 % 33,6 % 34,9 %
Samsung 11 13,6 -19,1 % 7,9 % 8,0 %
Huawei 8,3 11,5 -27,6 % 6,0 % 6,7 %
Xiaomi 7,7 14,6 -47,5 % 5,5 % 8,6 %
Imagine Marketing 6 9,2 -34,3 % 4,4 % 5,4 %
другие 59,1 62,4 -5,3 % 42,6 % 36,5 %
Всего 138,7 171 -18,90 % 100 % 100 %

Поставки носимых устройств за год (млн штук):

Компания 2022г. 2021г. изменения за год доля рынка в 2022г. доля в 2021г.
Apple 146,3 161,8 -9,6 % 29,7 % 30,3 %
Samsung 43,1 48,2 -10,7 % 8,8 % 9,0 %
Xiaomi 34,7 54,2 -35,9 % 7,1 % 10,2 %
Huawei 33,3 42,7 -21,9 % 6,8 % 8,0 %
Imagine Marketing 29,3 26,8 9,3 % 6,0 % 5,0 %
другие 205,3 199,7 2,8 % 41,7 % 37,4 %
Всего 492,1 533,4 -7,7 % 100 % 100 %
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