Продажи носимых устройств в мире в 2022 году упали на 7,7%

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Мировые поставки носимых электронных устройств в 2022 году снизились на 7,7% – до 492,1 млн штук. Об этом сообщает исследовательская компания International Data Corporation.

Это первое падение показателя за время ведения расчетов. Оно обусловлено как сложной макроэкономической обстановкой в мире, так и высокой базой для сравнения, поскольку в первые два года пандемии COVID-19 наблюдался резкий рост рынка. При этом объемы продаж в прошлом году остались выше показателей за 2019 и 2020 годы, отмечается в сообщении.

В четвертом квартале глобальные поставки носимых устройств рухнули на 18,9% относительно того же периода предыдущего года - до 138,7 млн единиц.

"Последние два года наблюдался бурный рост мирового рынка носимых устройств, и спад в 2022 году – это то, что произошло после того, как спрос был удовлетворен", - полагает директор по исследованиям мобильных устройств IDC Рамон Т.Лламас. - Положительная новость заключается в том, что пользователи в конечном итоге будут менять свои устройства, и это вернет рынок на путь роста".

Поставки наушников, на долю которых приходится основная доля рынка носимых устройств, упали почти на 10% в прошлом году.

Между тем продажи "умных" часов увеличились на 9,4% и достигли рекордных 148,6 млн. Лидером данного сегмента рынка являются устройства Apple Inc. Huawei и Samsung занимают соответственно вторую и третью строки. В топ-5 также входят две индийские компании - Nexxbase и Fire-Boltt.

Продажи носимых устройств за квартал (млн штук):

Компания IV кв.2022г. IV кв.2021г. изменения за год доля рынка в IV кв.2022г. доля в IV кв. 2021г. Apple 46,6 59,7 -21,9 % 33,6 % 34,9 % Samsung 11 13,6 -19,1 % 7,9 % 8,0 % Huawei 8,3 11,5 -27,6 % 6,0 % 6,7 % Xiaomi 7,7 14,6 -47,5 % 5,5 % 8,6 % Imagine Marketing 6 9,2 -34,3 % 4,4 % 5,4 % другие 59,1 62,4 -5,3 % 42,6 % 36,5 % Всего 138,7 171 -18,90 % 100 % 100 %

Поставки носимых устройств за год (млн штук):