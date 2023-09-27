ФАС запросила у трейдеров и нефтебаз данные по сделкам с топливом на внутреннем рынке и на экспорт

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на текущей неделе потребовала от топливных трейдеров и нефтебаз информацию о покупке-продаже нефтепродуктов на внутреннем рынке и о поставках на экспорт, сообщили "Интерфаксу" несколько источников на топливном рынке.

По данным собеседников агентства, 25 сентября ФАС разослала письмо по списку основных топливных трейдеров (30 компаний), а также в адрес крупных нефтебаз страны, в котором просит до 27 сентября предоставить информацию о покупке и продаже нефтепродуктов за июнь-август.

Антимонопольная служба ждет предоставления данных с разбивкой по нефтепродуктам, поставленным на внутренний рынок и на экспорт. Также ФАС просит информацию о договорах купли-продажи нефтепродуктов, чтобы изучить данные: где и за сколько куплено топливо, кому и за сколько продано топливо, в каких объемах.

Особый акцент сделан ФАС на предоставлении информации об экспортных поставках нефтепродуктов, говорят собеседники агентства.

"Интерфакс" направил запрос в ФАС.

Как сообщалось, после длительного роста цен на нефтепродукты в опте и последующего повышения цен в рознице, правительство РФ решилось на кардинальную меру и с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из России. Запрет введен для всех компаний, исключением стал лишь экспорт в страны ЕАЭС по индикативным балансам или протоколам, предусмотренным межправсоглашениями. На этом фоне биржевые цены на топливо на минувшей неделе упали: на Аи-95 - на 21,3%, на Аи-92 - на 19,8%, на дизтопливо - на 17,9%.

Однако позже правительство скорректировало постановление о запрете экспорта и с 23 сентября вывело из-под него судовое топливо, газойли и средние дистилляты. Правительство также уточнило, что можно экспортировать не только те нефтепродукты, на которые в момент выпуска постановления оформлено разрешено на вывоз от РЖД или поручение на отгрузку на морское судно, но и топливо, которое оформлено для перевозки по системе "Транснефть".

Тем временем, уже 26 сентября биржевые цены на бензин и ДТ развернулись и снова начали расти. Как отмечают собеседники "Интерфакса", таким образом рынок удовлетворяет спрос на подешевевшее топливо, а также реагирует на сообщение об исключениях из запрета экспорта. Кроме того, как уверяют источники агентства, топливный рынок ждет скорую отмену запрета экспорта, такие слухи стали превалировать в последние дни.