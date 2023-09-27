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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

Объем продаж нефтепродуктов на СПбМТСБ в среду поставил рекорд

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Объем торгов в секции "Нефтепродукты" на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 27 сентября составил 205 969 тонн, что является новым рекордом в натуральном выражении за все время торгов на площадке.

Достигнут рекордный показатель и по обороту торгов нефтепродуктами в денежном выражении - 12,65 млрд рублей, сообщила СПбМТСБ.

Таким образом были обновлены предыдущие максимальные показатели - 167 732 тонны (25 января 2023 года) и 10,281 млрд рублей (19 сентября 2023 года).

На долю автомобильных бензинов на торгах 27 сентября пришлось 36% (73,9 тысячи тонн), дизельного топлива - 42% (85,9 тысячи тонн), авиационного керосина - 12% (24,8 тонн), мазута топочного - 4% (8,6 тысячи тонн), сжиженных углеводородных газов (СУГ) - 5% (10,4 тысячи тонн) всего объема.

С 1 января по 27 сентября 2023 года на СПбМТСБ реализовано 21,721 млн тонн нефтепродуктов - на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Цены на нефтепродукты на СПбМТСБ растут второй день, демонстрируя умеренное повышение - по 1%-2% в день по разным видам топлива.

СПбМТСБ
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