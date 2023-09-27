РФ в рамках второго этапа рыбных инвестквот будет строить и транспортные суда

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Россия расширила программу второго этапа распределения рыбных квот за счет включения в нее инвестиционных обязательств по строительству транспортных рефрижераторных судов.

"Строительство современного флота продолжится у нас и в рамках второго этапа инвестквот, в строй дополнительно, по нашим планам, надеюсь, что они все будут реализованы, должно быть введено еще порядка 60 судов. Кроме того, мы продолжим строить и портовую инфраструктуру, будем строить логистические комплексы. Ну и нет сомнений в том, что нам необходим транспортный рефрижераторный флот, на этом мы тоже будем концентрироваться", - заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на международном рыбопромышленном форуме в среду в Петербурге.

"За счет такого масштабного комплекса мероприятий мы в перспективе планируем достаточно существенно повысить возможности нашего лова в части увеличения, естественно", - отметил он.

"В рамках второго этапа инвестиционных квот мы предложили строить не только рыбодобывающие и перерабатывающие суда, но и транспортные, потому что необходимо замкнуть так называемую холодную цепочку от моря до холодильных мощностей, нужна единая "холодная цепочка", - заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков журналистам в кулуарах форума.

По его словам, такие суда могут пополнить флот отрасли через три-четыре года.

Патрушев также сообщил, что продолжается строительство судов в рамках первого этапа инвестквот. "Уже построено 25 современных рыбоперерабатывающих заводов, флот пополнили 19 рыбопромысловых судов. В ближайшее время должны быть сданы еще пять, - сказал он. - Конечно, это не все, что было запланировано в рамках первого этапа, сложности в этом вопросе есть. Наша общая задача, несмотря на все трудности, с которыми мы сталкиваемся, несмотря на все ограничения, которые введены в отношении нашей страны, достроить все запланированные суда первого этапа".

По его словам, когда эта задача будет выполнена, мощности дальневосточного флота обновятся на 40%, северного - на 80%.