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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

Более 70 судов может быть построено в РФ в рамках второго этапа рыбных инвестквот

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Планируемый перспективный портфель заказов по второму этапу рыбных квот в РФ, по предварительным данным, включает более 70 судов, из которых до 35 предназначены для ловли краба. Об этом сообщает Минпромторг по итогам рабочей встречи вице-премьера, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. На ней были обсуждены вопросы развития судостроительной отрасли в регионе.

Как сообщил на встрече Кожемяко, в рамках первого этапа инвестквот на "Находкинском судоремонтном заводе" и "Восточной верфи" в соответствии с утвержденными графиками идет строительство 14 судов-краболовов. Два уже сданы заказчику, три – спущены на воду.

Глава региона предложил рассмотреть возможность размещения заказов на строительство рыбопромыслового флота в рамках реализации второго этапа этого проекта на верфях Приморского края. Он отметил, что производственные мощности позволяют осуществить закладку от 30 до 40 корпусов судов в течение пяти лет. Проект послужит стимулом к развитию судостроительных предприятий, увеличению конкурентоспособности и сохранению кадрового потенциала в регионе, отметил он.

"Сейчас Минпромторг России проводит комплексную оценку возможности судостроительных предприятий по реализации перспективного заказа на суда промыслового флота. В контур анализа входят, безусловно, и предприятия Дальнего Востока, которые уже наработали компетенции по первому этапу", - заявил Мантуров, процитированный в пресс-релизе.

Госдума приняла законопроект о втором этапе рыбных квот в первом чтении 27 октября. Он вносит изменения в закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" в части совершенствования механизма распределения инвестквот и предусматривает выделение дополнительно на инвестиционные цели 20% общих допустимых уловов (ОДУ) рыб в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, 50% ОДУ определенных видов крабов, а также 100% ОДУ таких водных биоресурсов, как морские гребешки, трубачи, морские ежи серые, морские ежи черные, трепанги.

Программа рыбных инвестквот действует в РФ 5 лет. По данным Росрыболовства на конец декабря 2021 года, с учетом последних рассмотренных заявок и принятых решений заключено 129 договоров на закрепление инвестиционных квот за объектами нового строительства, в том числе 64 договора на строительство рыбопромысловых судов (36 - для Дальневосточного и 28 - для Северного рыбохозяйственных бассейнов), 24 договора на строительство рыбоперерабатываюших комплексов (13 - на Дальнем Востоке и 11 - на Севере), 41 договор на строительство судов-краболовов. Общий объем инвестиций - более 230 млрд рублей.

Минпромторг
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