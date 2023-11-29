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Рекордное число американцев совершили покупки со Дня благодарения до киберпонедельника

При этом средние расходы потребителей снизились до $321,41 с $325,44 годом ранее

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Рекордное число американцев в 2023 году совершили покупки в пятидневный период со Дня благодарения до киберпонедельника - 200,4 млн человек, сообщает Национальная федерация ритейлеров (NRF).

Прошлый исторический максимум в 196,7 млн человек был зафиксирован в 2022 году.

Тем не менее, средние расходы потребителей в текущем году снизились до $321,41 по сравнению с $325,44 в 2022 году.

"Пять дней между Днем Благодарения и киберпонедельником представляет собой один из самых загруженных торговых периодов в году и отражает сохраняющуюся устойчивость потребителей и силу экономики", - заявил президент и главный исполнительный директор NRF Мэтью Шей. Он отметил, что число покупателей превзошло прогноз федерации, составлявший 182 млн.

В 2023 году совершали покупки только онлайн 134,2 млн человек против 130,2 млн годом ранее. Традиционные магазины посетили 121,4 млн американцев по сравнению со 122,7 млн человек в прошлом году.

В "черную пятницу" (24 ноября) число тех, кто воспользовался интернетом для покупок, составило 90,6 млн, увеличившись на 3,9% относительно 2022 года. При этом количество онлайн-покупателей в киберпонедельник, напротив, сократилось на 5,2% - до 73 млн человек.

В опросе федерации, проходившем 22-26 ноября, приняли участие почти 4 тысячи американцев.

NRF прогнозирует в 2023 году общий рост розничных продаж в праздничный сезон (с 1 ноября по 31 декабря) на 3-4% без учета автомобилей, бензина и счетов в ресторанах. Это будет соответствовать диапазону от $957,3 млрд до $966,6 млрд и станет новым рекордом.

NRF Мэтью Шей США
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