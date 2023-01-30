QatarEnergy вошла в проект в Ливане, который покинул "НОВАТЭК"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Катарская QatarEnergy вошла в проект в Ливане, участником которого раньше был российский "НОВАТЭК".

Как сообщает оператор проекта, французская TotalEnergies, компания и ее партнер, итальянская Eni, завершили передачу 30% доли в разведочных блоках 4 и 9 у побережья Ливана.

Эти геологоразведочные блоки европейские компании выиграли в консорциуме с "НОВАТЭКом", но в 2022 году он ушел из проектов. Глава компании Леонид Михельсон комментировал, что вопрос выхода следует адресовать "не нам, а правительству" Ливана. "НОВАТЭК" владел 20%, TotalEnergies и Eni – по 40%.

По новым договоренностям, TotalEnergies (оператор) и Eni сохранят по 35% в блоках, а QatarEnergy будет владеть оставшимися 30%.

Недавнее определение морской границы Ливана с Израилем придало новый импульс изучению углеводородного потенциала Ливана, заметил глава TotalEnergies Патрик Пуяннэ. "Вместе с нашими партнерами мы стремимся как можно скорее в 2023 году пробурить разведочную скважину на Блоке 9", - отметил он.

Это новое партнерство доводит сотрудничество между TotalEnergies и QatarEnergy в области геологоразведки до девяти стран. Eni сотрудничает с QatarEnergy в Катаре, Омане, Мексике, Марокко и Мозамбике.