Глава TotalEnergies назвал ошибкой решение Европы привязать газ к споту

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Европа совершила большую ошибку, привязав существенную часть газа к спотовым ценам, а азиатские покупатели предпочитают долгосрочные контракты с привязкой к цене нефти, заявил глава TotalEnergies Патрик Пуяннэ в ходе конференции Adipec.

"В прошлом году, когда я видел кризис на рынке СПГ, я говорил, что это (высокие цены - ИФ) хорошо для нас в краткосрочном периоде, но мы разрушим спрос, и мы видим это. Конечно, Европа абсорбировала большое количество СПГ, Европа может себе позволить дорогой СПГ, при том, что потребители кричали, а государства субсидировали (высокие цены - ИФ). Но фактически мы взяли СПГ в Азии и переместили его в Европу, при этом стали указывать на Азию пальцем, что они используют больше (неэкологичного- ИФ) угля. Конечно, они используют больше угля, потому что мы забрали СПГ для Европы и подняли цены", - сказал он.

По его словам, сейчас Азия стала "более осторожна в отношении СПГ".

"Но в Азии появляются новые покупатели СПГ, и нам нужно подписывать новые долгосрочные контракты, привязанные к стоимости нефти. Они не очень любят этот газовый индекс (JKM - ИФ)", - сказал Пуяннэ.

"Фактически, единственный способ реально управлять стоимостью энергии, и я пытаюсь объяснять это европейским лидерам - это иметь и долгосрочные, и краткосрочные контракты. Думаю, Европа совершила большую ошибку, не только понадеявшись на Россию, но и привязав газовый рынок в основном к спотовым базисам. У США огромные запасы газа - они могут иметь только спотовый рынок, а Европа - импортирует газ", - подчеркнул глава TotalEnergies.

По его словам, единственный способ стабилизировать цены - это иметь и долгосрочные контракты, и этот тренд уже прослеживается.

Пуяннэ выразил надежду, что в США больше не будут реализовываться новые проекты. "Я не большой фанат видеть дополнительные СПГ-линии, потому что к концу десятилетия их будет слишком много", - сказал глава TotalEnergies.

При этом сама компания намерена продолжать инвестиции, подчеркнув, что не все СПГ-проекты имеют одинаковые конкурентоспособность.

Он вспомнил 2010 год, заметив: "Мы совершили ошибку, потому что мы производили 77 млн т СПГ в Катаре, и предполагалось, что покупателем станут США, и мы построили много терминалов по приему СПГ в США и в короткое время сланцевый газ разрушил это, и не стало нужды для СПГ в США".

"И фактически нас спасла Япония, где случилась авария на Фукусиме", - сказал Пуяннэ, пояснив, что Япония внезапно абсорбировала почти весь СПГ из Катара.

"Поэтому, иногда ты можешь делать ошибки в отношении спроса", - заметил он, добавив, что "в 2010 году СПГ вдруг стал мировым рынком", когда США стали строить СПГ-заводы для экспорта газа.

"По моему мнению, СПГ - это "perfect business". Он требует огромных капзатрат, и, если потом ты разрабатываешь большое месторождение, у тебя длинное плато добычи. И мы можем реализовывать капиталоемкие проекты и брать на себя риск, торгуя этим СПГ. У нас не только долгосрочные контракты, и мы торгуем по всему миру", - сказал Пуяннэ.

Он также выразил мнение, что Китай не будет полностью полагаться на газ из России, для них важна не только цена, но и диверсификация поставок.

При этом TotalEnergies добывает газ в Китае, но внутренняя цена не такая высокая, потому что субсидирует остальную экономику.