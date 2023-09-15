Банк России вернул в заявление по ставке жесткий сигнал на будущее

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Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Банк России, повысив ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13%, вернул в заявление по итогам совета директоров жесткий сигнал о своих действиях на будущее.

В заявлении от 15 августа, когда ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 350 б.п. - до 12% годовых, не было выраженного сигнала о дальнейшей направленности ДКП. При этом на словах ЦБ не исключал дальнейшего повышения ставки по итогам оценки поступающих данных: об этом, в частности, говорила 1 сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Содержательный сигнал вернулся в сентябрьском заявлении, при этом несмотря на очередное повышение ставки он вновь оказался жестким. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - сказано в заявлении. Фактически ЦБ вернулся к той же формулировке, которую использовал в феврале и апреле этого года (только без вводной части про инфляционные риски и проинфляционное давление). Еще более ястребиным сигнал стал в июне - "допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях" - после чего в июле ЦБ приступил к циклу ужесточения ДКП с шага на 100 б.п. (с 7,5% до 8,5%).