Предпринимательская уверенность в России в сентябре заметно снизилась в добыче

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в сентябре 2023 года по сравнению с августом снизился на 3,6 процентного пункта и составил плюс 1,8% после 5,4% в августе, сообщил Росстат.

В обрабатывающем секторе индикатор снизился на 0,2 п.п. относительно августа - до плюс 4,4% с 4,6%.

С апреля этого года Росстат рассчитывает индекс предпринимательской уверенности по измененной методике, учитывающей рекомендации ООН и обеспечивающей международную сопоставимость показателей. Новая методика обеспечивает сезонную корректировку показателя и дает уровень деловой активности компаний с учетом числа их работников и включает два новых индикатора - делового климата (позволяет оценить изменение спроса на внутреннем и внешнем рынках, перспективы выпуска продукции) и деловых барьеров (отражает совокупные предпринимательские оценки факторов, лимитирующих деятельность предприятий).

Снижение в сентябре индекса в добыче полезных ископаемых, согласно материалам Росстата, обусловлено "резким падением доли оптимистов по вопросу перспектив выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев (с 20,3% до 10,2%)". Колебания оценок текущего спроса на продукцию и запасов готовой продукции были незначительными и не повлияли на индекс, отмечают в статистическом ведомстве.

В обрабатывающих производствах на незначительное понижение индекса повлияло снижение оценки перспектив выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев (с 24,9% до 22,9%). "В то же время выросла оценка текущего спроса на продукцию (с минус 10,8% до минус 9,9%)", - говорится в сообщении Росстата.

Средний уровень загрузки производственных мощностей в добывающем секторе экономики вырос на 1 п.п. относительно предыдущего месяца и составил 59%. В обрабатывающих производствах третий месяц он сохраняется на уровне 61%.

Численность занятых в организациях оценивается респондентами как недостаточная для реализации производственных задач. Отрицательные оценки преобладают как в добыче полезных ископаемых (минус 13,3%), так и в обрабатывающих производствах (минус 19,1%).

Оценка изменения прибыли в добывающем секторе выросла с минус 0,1% до 0,6%. В обрабатывающей промышленности снижается доля позитивных отзывов респондентов об изменении прибыли с 3,7% до 1,4%.

Как в добыче полезных ископаемых, так и в обрабатывающих производствах снижается разрыв между числом респондентов, отметивших повышение цен на реализуемую продукцию, и респондентов, указавших на их снижение (с 16,8% до 15,6% и с 13,6% до 11,6% соответственно). При оценке перспектив доминируют респонденты, которые ожидают роста цен через три месяца: в добыче полезных ископаемых на 6,8%, в обрабатывающих производствах на 15,5%.

В добыче полезных ископаемых и в обрабатывающих производствах произошло снижение числа руководителей организаций, которые оценивают текущую экономическую ситуацию на предприятии как благоприятную, над пессимистично настроенными (с 2,9% до 1,8% и с 9,7% до 9,4% соответственно). Число оптимистично смотрящих на перспективы изменения экономической ситуации в ближайшие шесть месяцев в добывающем секторе экономики сокращается относительно числа респондентов, ожидающих ее ухудшения (с 10,4% до 8,8%). В обрабатывающем секторе экономики противоположная ситуация: произошел рост доли позитивных оценок по вопросу перспективы изменения экономической ситуации в ближайшие шесть месяцев (с 16,9% до 17,3%).

Росстат в сентябре 2023 года провел традиционное обследование деловой активности 4,7 тысячи организаций (без малых предприятий) по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" и "Обрабатывающие производства".