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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:32

Росстат отметил сокращение выпуска удобрений в стране на 9% за 8 месяцев

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российские предприятия в августе 2022 года выпустили 1,9 млн тонн минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ), что на 12,8% меньше, чем в августе 2021 года, , следует из данных Росстата. К июлю 2022 года выпуск удобрений вырос на 2,2%.

Производство калийных удобрений в августе упало на 38% год к году, составив 0,6 млн тонн. При этом к июлю 2022 года был зафиксирован небольшой рост (+3,7%).

Выпуск фосфорных и азотных удобрений в прошлом месяце вырос более чем на 5% год к году, до 0,4 и 0,9 млн тонн соответственно.

За восемь месяцев 2022 года в России было произведено 16 млн тонн удобрений, что на 9,4% меньше, чем годом ранее. Выпуск калийных удобрений сократился на 27%, до 5,2 млн тонн, при этом производство азотных удобрений выросло на 3,7%, до 7,8 млн тонн, фосфорных - на 1%, до 2,9 млн тонн.

Росстат
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