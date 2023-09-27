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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:08

АФК "Система" продала венчурный фонд Sistema SmartTech

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - АФК "Система" вышла из капитала венчурного фонда Sistema SmartTech, который был учрежден в 2020 году для финансирования стартапов на ранней стадии развития.

Согласно ЕГРЮЛ, структура ПАО АФК "Система" - ООО "Система Телеком Активы" - с 26 сентября не является владельцем 90% ООО УК "Система Смарттех".

Новым владельцем указанной доли стало АО "Транс Капитал".

Еще 10% УК "Система Смарттех" сохранило за собой ООО "Капитал Инвест", бенефициаром которого является Дмитрий Шерстобитов.

В ПАО АФК "Система" подтвердили "Интерфаксу" продажу управляющей компании фонда Sistema SmartTech, отметив, что новые собственники компании не аффилированы с корпорацией.

По данным ЕГРЮЛ, АО "Транс Капитал" учреждено в октябре 2022 года. С мая 2023 года владельцем юрлица является комбинированный ЗПИФ "Современные инновации" (находится под управлением ООО "Современные фонды недвижимости")

С августа 2023 года управляющей компанией "Транс Капитала" является АО "Финансовый Институт" (конечным бенефициаром является фонд содействия развитию рынка инвестиционных продуктов и секьюритизации активов "Стандарт").

На момент создания фонда Sistema SmartTech сообщалось, что он создан на восемь лет с инвестиционным периодом пять лет.

Целевой объем фонда - 5 млрд рублей; предполагалось, что АФК выступит якорным инвестором.

Сообщалось также, что за время работы фонд может профинансировать около 20 венчурных проектов на ранней стадии, объем инвестиций в каждый проект может составить от 50 до 300 млн рублей.

Фокус фонда - проекты компаний в основном российского происхождения на ранней стадии (от посевных инвестиций до раунда А) с перспективой перепродажи стратегическому инвестору.

Среди проектов, в которые инвестировал фонд Sistema SmartTech - платформа профориентации подростков "Профилум", сервис аренды электросамокатов Urent, сервис подписки на автомобили The Mashina, платформа для разработки приложений Directual, платформа по поиску подработок MyGig.

АФК Система Urent Транс Капитал Sistema SmartTech Дмитрий Шерстобитов
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