АФК "Система" продала венчурный фонд Sistema SmartTech

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - АФК "Система" вышла из капитала венчурного фонда Sistema SmartTech, который был учрежден в 2020 году для финансирования стартапов на ранней стадии развития.

Согласно ЕГРЮЛ, структура ПАО АФК "Система" - ООО "Система Телеком Активы" - с 26 сентября не является владельцем 90% ООО УК "Система Смарттех".

Новым владельцем указанной доли стало АО "Транс Капитал".

Еще 10% УК "Система Смарттех" сохранило за собой ООО "Капитал Инвест", бенефициаром которого является Дмитрий Шерстобитов.

В ПАО АФК "Система" подтвердили "Интерфаксу" продажу управляющей компании фонда Sistema SmartTech, отметив, что новые собственники компании не аффилированы с корпорацией.

По данным ЕГРЮЛ, АО "Транс Капитал" учреждено в октябре 2022 года. С мая 2023 года владельцем юрлица является комбинированный ЗПИФ "Современные инновации" (находится под управлением ООО "Современные фонды недвижимости")

С августа 2023 года управляющей компанией "Транс Капитала" является АО "Финансовый Институт" (конечным бенефициаром является фонд содействия развитию рынка инвестиционных продуктов и секьюритизации активов "Стандарт").

На момент создания фонда Sistema SmartTech сообщалось, что он создан на восемь лет с инвестиционным периодом пять лет.

Целевой объем фонда - 5 млрд рублей; предполагалось, что АФК выступит якорным инвестором.

Сообщалось также, что за время работы фонд может профинансировать около 20 венчурных проектов на ранней стадии, объем инвестиций в каждый проект может составить от 50 до 300 млн рублей.

Фокус фонда - проекты компаний в основном российского происхождения на ранней стадии (от посевных инвестиций до раунда А) с перспективой перепродажи стратегическому инвестору.

Среди проектов, в которые инвестировал фонд Sistema SmartTech - платформа профориентации подростков "Профилум", сервис аренды электросамокатов Urent, сервис подписки на автомобили The Mashina, платформа для разработки приложений Directual, платформа по поиску подработок MyGig.