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Сервис аренды самокатов "Юрент" привлек 2 млрд рублей от пула инвесторов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Сервис аренды самокатов "Юрент" сообщил, что привлек 2,09 млрд рублей инвестиций.

Лид-инвестором сделки стало ПАО "МТС" - оператор вложил 740 млн рублей, говорится в пресс-релизе. Фонд прямых инвестиций VPE Capital инвестировал 700 млн рублей, венчурный фонд VEB Ventures группы ВЭБ.РФ - 650 млн рублей.

Привлеченные средства "Юрент" направит на удвоение парка самокатов, развитие инфраструктуры проката в новых городах, открытие новых сервисных центров, в разработку B2B-продуктов (включая сервис для курьерских служб) и прочее.

"МТС включит кикшеринг в экосистему своих сервисов, проведет брендирование самокатов и разработает для "Юрент" контроллер с видеорегистратором", - говорится в сообщении.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", в 2020 году выручка ООО "Юрентбайк.ру" (головная структура "Юрент") составила 349,4 млн рублей, чистый убыток - 17 млн рублей.

Сервис доступен в более чем 60 городах России, в парке компании 60 тысяч самокатов. В 2021 году сервисом воспользовались более 3 млн человек, совершив более 15 млн поездок.

В апреле 2021 года в "Юрент" вложился фонд ПАО АФК "Система" - Sistema SmartTech - предоставив 200 млн рублей.

По словам сооснователя "Юрент" Андрея Азарова, слова которого приведены в релизе, с учетом планируемого привлечения дополнительного долгового финансирования (в виде лизинга и займов), объем инвестиций "Юрент" к началу сезона 2022 года превысит 3 млрд рублей.

Юрент МТС VPE Capital VEB Ventures Юрентбайк.ру Андрей Азаров АФК Система

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