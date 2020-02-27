Ксения Шойгу станет управляющим партнером нового венчурного фонда АФК "Система"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - АФК "Система" сообщила, что создала венчурный фонд Sistema SmartTech для финансирования стартапов на ранней стадии развития. Управляющим партнером фонда стала Ксения Шойгу. По данным "Коммерсанта", она дочь министра обороны Сергея Шойгу.

Совет директоров фонда возглавит управляющий партнер АФК "Система" Артем Сиразутдинов.

Целевой объем Sistema SmartTech – 5 млрд рублей. Якорным инвестором фонда будет АФК, которая вложит в него не более 1,5 млрд рублей. Также в нем будут участвовать сторонние инвесторы, которых в пресс-релизе не назвали. Средства будут направляться в фонд по мере отбора инвестпроектов.

Sistema SmartTech создан на восемь лет с инвестиционным периодом пять лет. Ожидается, что за время работы Фонд поддержит около 20 венчурных проектов на ранней стадии, объем инвестиций в каждый отдельный проект может составить от 50 до 300 млн рублей.

Фонд будет поддерживать на ранней стадии (от посевных инвестиций до раунда А) проекты компаний преимущественно российского происхождения, работающих в различных отраслях экономики и обладающих потенциалом роста за счет формирования новых рыночных ниш. Предпочтение будет отдано проектам с перспективой продажи стратегическому инвестору, для которого данный проект может стать важным элементом экосистемы.

В семейство фондов "Системы" входят также Sistema Venture Capital, Sistema Asia Fund, Rusnano Sistema SICAR.