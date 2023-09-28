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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:46

В ВТБ ждут сокращения прибыли банков в 2024 году из-за повышения ставки ЦБ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Резкое повышение ключевой ставки Банка России вкупе с макропруденциальным регулированием будет стоить банкам около 3 процентных пунктов (п.п.) прироста розничного кредитного портфеля в 2023 году и серьезно уменьшит прибыль банков в следующем году, считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

"С точки зрения бизнес-плана: я не знаю ни одного банка в России, который после выхода из сезона отпусков в сентябре имеет уже какой-то прообраз бизнес-плана на следующий период, особенно в ситуации, когда тектонические изменения, просто другая эпоха с точки зрения ключевой ставки наступила в августе и сентябре. Поэтому традиционно мы в одном из последних раскрытий года рассказываем о бизнес-плане 2024 года. Понятно, что несколько последовательных (с 8,5% до 12%, а потом до 13%) движений ключевой ставки серьезно подпортили всем банкам. В особенности, чем больше розницы в балансе банка, тем больше подпортило 2024 год по сравнению с 2023-м. Поэтому у меня после августовского повышения, а сейчас и после еще одного шага, возникло четкое понимание, что прибыль банковского сектора 2024 года будет гарантированно серьезным образом меньше, чем 2023-го. То есть мы наслаждаемся последними месяцами уходящей красивой жизни", - заявил он.

Говоря о чувствительности процентного дохода группы к движению ключевой ставки, он указал, что ее повышение на 100 базисных пунктов означает потерю годового чистого процентного дохода ВТБ в размере около 15 млрд рублей.

Дальнейшее повышение ключевой ставки до 14% может привести к снижению чистой процентной маржи ВТБ до уровня ниже 3% годовых, сказал Пьянов. "Сейчас вы видите по августу 3,1%, по восьми месяцам - 3,2%, мы легко можем закончить на величине 2,9%", - отметил он.

По оценкам топ-менеджера, в сценарии повышения ключевой ставки до 14% к концу года темпы роста кредитов юрлицам могут быть ниже на 2 п.п. по сравнению с первоначальными прогнозами. На розничное кредитование будет также влиять макропруденциальное регулирование, что вместе с увеличением ключевой ставки может снизить темпы роста в этом сегменте на 3 п.п.

"Наш текущий прогноз в этом сценарии увеличения ставки - 17% темп роста кредитов юрлиц год к году, 25% - рост ипотеки и 14% - рост "неипотеки", - заявил Пьянов.

Дмитрий Пьянов ВТБ Банк России
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