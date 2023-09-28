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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

ЦБ ждет роста потребкредитования в 2023 году ближе к нижней границе диапазона 13-17%

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Рост потребительского кредитования в России в 2023 году сложится ближе к нижней границе диапазона 13-17%, если сработают все регуляторные меры и отразится рост ключевой ставки, считает ЦБ.

"Если сработают ограничения, которые мы сейчас ввели - это макропруденциальные лимиты и надбавки, то, вероятно, по нижней границе", - сообщила журналистам зампред Банка России Ольга Полякова в кулуарах международного банковского форума в Сочи.

"Плюс ставки выросли", - добавил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. Он отметил, что пока ЦБ сохраняет диапазон прогноза по росту потребительского кредитования в 2023 году на уровне 13-17%.

"Эксперт РА" прогнозирует, что прибыль банковского сектора России в 2023 году может превысить 3 трлн рублей.

"Время покажет, я думаю. Судя по тому, что сейчас за 8 месяцев заработано почти 2,4 трлн рублей, все может быть. Надеюсь, никаких эксцессов не произойдет", - сказала Полякова, отвечая на вопрос, согласна ли она с прогнозом рейтингового агентства. Данилов отметил, что ЦБ чуть позже представит новый прогноз.

ЦБ ранее в аналитическом обзоре представил оценку, по которой российский банковский сектор в 2023 году может получить чистую прибыль в диапазоне 2,4-2,9 трлн рублей.

Серьезно уменьшит прибыль банков в 2024 году резкое повышение ключевой ставки ЦБ вкупе с макропруденциальным регулированием, считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Я думаю, что тоже время покажет. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, макроэкономическая в том числе", - прокомментировала Полякова заявление Пьянова.

Ольга Полякова Дмитрий Пьянов ВТБ Александр Данилов Эксперт РА Банк России
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