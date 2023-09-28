Минфин ожидает в 2024-26 гг. доппоступлений от роста НДПИ на газ в сумме 256 млрд руб.

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ ожидает дополнительных доходов в бюджет от повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по газу в размере 257,2 млрд рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2024-2026 гг., с которой ознакомился "Интерфакс".

Как говорится в документе, "на поступления НДПИ на газ также оказывает влияние изменение введенного в 2023 году коэффициента Ккг в ставке, который характеризует изъятие дополнительной выручки компаний от индексации тарифов на газ, поставляемый на внутренний рынок, в том числе с учетом дополнительной корректировки тарифов в 2024-2025 годах".

Коэффициент Ккг был внесен в расчет ставки НДПИ с января 2023 года. С января 2023 года по 30 июня 2024 года он составляет 134, с 1 июля 2024 г. по 30 июня 2025 г. - 285, с 1 июля 2025 г. - 305.

В документе отмечены две строки: "увеличение ставки НДПИ на газ на коэффициент Ккг, направленное на зачисление в бюджет части дополнительных доходов компаний, связанных с индексацией тарифов на газ, поставляемый на внутренний рынок, с февраля 2023 года" - по нему увеличение поступлений в 2024 году по сравнению с 2023 годом составит 34,5 млрд руб., в 2025г - 49,6 млрд руб., в 2026г - 6,1 млрд руб.

Другой строкой выделено "увеличение ставки НДПИ на газ на коэффициент Ккг, направленное на зачисление в бюджет части дополнительных доходов компаний, связанных с индексацией тарифов на газ, поставляемый на внутренний рынок, в 2024 и 2025 годах": в 2024 г. - 121,7 млрд руб., в 2025 г. - 26,2 млрд руб., в 2026 г. - 19,1 млрд руб.

Таким образом, речь идет о повышении НДПИ для всех производителей газа.

Как сообщалось в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2024-2026 года, с 1 декабря 2024 года планируется увеличить оптовые цены на газ для промышленных потребителей, кроме электроэнергетики. "Для формирования у производителей газа доходов, необходимых для покрытия дополнительного роста налоговой нагрузки в 2024 году, c 1 декабря 2023 г. на 10% будет увеличена оптовая цена на газ для отдельных категорий промышленных потребителей. Рост цены на газ не коснется населения, а также предприятий электроэнергетики и организаций ЖКХ", - говорилось в документе.

Кроме того, с 1 июля 2024 года оптовые цены для всех категорий промышленности будут проиндексированы на 11,2% (а не 8%, как планировалось ранее), в 2025 году - на 8,2% (а не 8%).

"В 2026 году рост регулируемых цен на газ вернется к исторически принятым значениям, не превышающим прогнозную годовую инфляцию. Так для всех потребителей, кроме населения, оптовая цена на газ увеличится на 4%, а для населения - на 3%", - обещают в документе.