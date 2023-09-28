Banco Santander начинает buyback на 1,31 млрд евро

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Испанский Banco Santander начинает обратный выкуп акций на сумму до 1,31 млрд евро, говорится в сообщении банка на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Программа buyback рассчитана на период с 28 сентября 2023 года по 25 января 2024 года. Banco Santander намерен проводить ее таким образом, чтобы средняя цена покупки не превышала 4,57 евро за бумагу.

Ранее на этой неделе Banco Santander повысил промежуточные дивиденды на 39%, до 8,1 евроцента на акцию. Их выплата состоится 2 ноября.

Между тем другой испанский банк, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), повысил промежуточные дивиденды на 33%, до 16 евроцентов на бумагу по сравнению с 12 евроцентами годом ранее, и выплатит их 11 октября, говорится в сообщении BBVA.