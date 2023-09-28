Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:08

Banco Santander начинает buyback на 1,31 млрд евро

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Испанский Banco Santander начинает обратный выкуп акций на сумму до 1,31 млрд евро, говорится в сообщении банка на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Программа buyback рассчитана на период с 28 сентября 2023 года по 25 января 2024 года. Banco Santander намерен проводить ее таким образом, чтобы средняя цена покупки не превышала 4,57 евро за бумагу.

Ранее на этой неделе Banco Santander повысил промежуточные дивиденды на 39%, до 8,1 евроцента на акцию. Их выплата состоится 2 ноября.

Между тем другой испанский банк, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), повысил промежуточные дивиденды на 33%, до 16 евроцентов на бумагу по сравнению с 12 евроцентами годом ранее, и выплатит их 11 октября, говорится в сообщении BBVA.

SEC Santander США Испания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правительство России актуализировало программу приватизации

Тайвань представил первую подводную лодку собственного производства

Тайвань представил первую подводную лодку собственного производства

Группа Газпромбанк купила сеть ТЦ "Мега" в России

Группа Газпромбанк купила сеть ТЦ "Мега" в России

В ВТБ ждут сокращения прибыли банков в 2024 году из-за повышения ставки ЦБ

Газопровод в Китай "Сила Сибири" заработал после недельной профилактики

Газопровод в Китай "Сила Сибири" заработал после недельной профилактики

Brent подорожала до $97,3 за баррель

Рубль стабилен к доллару и юаню под воздействием разнонаправленных факторов

Рубль стабилен к доллару и юаню под воздействием разнонаправленных факторов

Цены на уран обновили максимум последних лет, увеличившись до $70 за фунт

Цены на уран обновили максимум последних лет, увеличившись до $70 за фунт

Депутатам рассказали о потребности 40% российских гостиниц в реконструкции

Добыча газа в России в августе перешла к росту после 16 месяцев снижения

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });